Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.

«Вы родились в Ленинграде. Я видел дом, в котором вы родились», — заявил Реувен Ривлин на открытии памятника в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда в Иерусалиме. Он упомянул еврейскую бабушку из дома в Ленинграде, в котором жил будущий президент.

«Президент рассказывал, что лифта не было и он иногда ее на руках носил вверх», — сообщил Песков корреспонденту РБК.

Песков пояснил, что речь идет об истории, о которой Путин рассказывал в мае прошлого года, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта. Тогда президент рассказал, что когда-то жил в доме без лифта и носил на руках на пятый этаж свою соседку, которая не могла самостоятельно подниматься по лестнице.