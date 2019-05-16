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American Express $140 (+16,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Одна из журналисток рассказала о своей работе над сюжетом о ветеранах Великой Отечественной войны, оказавшихся на семь месяцев запертыми в квартире из-за недобросовестных подрядчиков по замене лифтов в доме.

«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи», — поделился Путин.

Он добавил, что прекрасно понимает людей, оказавшихся в такой ситуации.

«Безобразие, что еще говорить», — подытожил президент.

Теги: Владимир Путин, пенсионерка, лифт
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