Россия поднялась в списке лучших стран по версии US News & World Report

Россия поднялась в рейтинге на одну строчку по сравнению с прошлым годом и сейчас занимает 26-е из 80 мест, расположившись между Индией и Таиландом. Лидерами стали Швейцария, Канада и Германия

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Американский журнал US News & World Report обновил свой ежегодный рейтинг лучших стран мира, куда вошли 80 государств. Россия поднялась в нем на одну позицию и заняла 26-е место с ВВП $1,3 трлн и тем же показателем на душу населения $26,926.

Страны, попавшие в рейтинг, оценивали по девяти критериям: уровень жизни, сила и влияние на мировой арене, темпы роста экономики, культурное влияние, предпринимательство, открытость для бизнеса, туризм, забота о населении и защита прав граждан, культурное наследие.

Выше всего у России показатель силы и влияния, по которому она занимает вторую строчку, уступая США. По темпам роста ВВП Россия заняла 8-е место, по степени культурного влияния — 16-е. Нулевой отметкой журнал оценил ее открытость для бизнеса.

Лучшей по версии журнала стала Швейцария. Второе место составители рейтинга отдали Канаде, третье — Германии. За ними следуют Великобритания, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды, занявшие соответственно с 4-го по 10-е место.

Замыкают рейтинг Сербия, Ангола и Алжир, разделившие соответственно 78-е, 79-е и 80-е места.

По версии организации Freedom House, которая 16 января опубликовала рейтинг уровня развития демократии в разных странах мира, Россия — «несвободное государство», расширяющее свое влияние. Госдеп в начале января охарактеризовал ее как опасную для посещения из-за повышенных рисков терроризма и агрессии.