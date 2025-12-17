Комиссия Думы занялась тремя депутатами из-за платных круглых столов

Комиссия по этике вынесет заключение по делу о продаже участия в думских круглых столах 23 декабря. Ставшие участниками скандала депутаты отрицают свою вину

Вячеслав Володин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

В среду, 17 декабря, председатель Вячеслав Володин в закрытой части пленарного заседания рассказал о том, что в нижней палате парламента проводится служебное расследование из-за продажи мест на круглые столы. Об этом сообщил РБК присутствовавший на заседании депутат.

Володин упомянул депутатов Розу Чемерис («Новые люди»), Каплана Панеша и Андрея Свинцова (ЛДПР) в связи с этой схемой. Председатель Госдумы сказал, что депутаты в схемах осознанно не участвовали, а лишь помогали с заказом пропусков на мероприятия.

Кто обнаружил «торговлю» мероприятиями

О том, что в Думе «кто-то торгует круглыми столами», 15 декабря сообщила депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева. Она пояснила, что узнала о фактах проведения мероприятий с участием депутатов на платной основе коммерческими структурами. В частности, она назвала ассоциацию World Entrepreneurs Alliance (WEA).

Как рассказала Авксентьева РБК, по работе она активно взаимодействует с профессиональным сообществом психологов, и в одном из рабочих чатов ей прислали информацию, в которой содержалось приглашение на круглый стол в Госдуме по вопросам психологической деятельности. В этом приглашении были расценки. Депутат привела их в своем телеграм-канале: вступление в ассоциацию «со спикерством» на круглом столе будет стоить 70 тыс. руб., вступление «без спикерства» за столом — 50 тыс. руб.

«Я проверила сайт этой ассоциации, там действительно были анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях, которые в настоящее время с сайта удалены», — рассказала она. Но конкретные фамилии депутатов, которые могут быть связаны с этим, стали ей известны из появившихся 17 декабря публикаций, подчеркнула депутат. «Я обратилась, как и положено, в комиссию по регламенту Государственной думы, с официальным обращением с просьбой провести служебное расследование», — добавила Авксентьева.

Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский не комментирует этот вопрос, сообщила РБК его помощница.

Фигуранты скандала сослались на незнание фактов

Депутат Андрей Свинцов в комментарии РБК заявил, что упомянутый Володиным его помощник Никита Лобанов, который подозревается в организации этих круглых столов, давно уволен. «Я давно с ним не взаимодействовал», — утверждает парламентарий.

Никита Лобанов на сайте ассоциации WEA указан как ее президент и эксперт. В русскоязычной версии его биографии не упоминается депутат Андрей Свинцов, но в англоязычной сохранилось указание на то, что Лобанов — помощник депутата. WEA (в русскоязычной версии Международная Ассоциация Экспертов малого и среднего предпринимательства) оформлена на ИП Лобанов Никита Сергеевич. На сайте ассоциации не удалось найти информацию о каких-либо мероприятиях в Госдуме.

На звонки и сообщения РБК Никита Лобанов не ответил.

Роза Чемерис сообщила в своем телеграм-канале, что узнала об обвинениях от друзей, поскольку приболела и находилась в тот момент дома. «Звонят друзья, говорят, меня обвиняют в скандале с продажей мест на круглые столы в Думе. Меня — человека, который никогда (!) никаких круглых столов в Думе не организовывал, тем более по таким сомнительным поводам», — написала она.

По словам депутата, ее помощники никого на круглые столы не приглашали, но с заказом пропуска просили помочь «соседи по этажу» — помощники депутата Евгения Федорова («Единая Россия»). Как уточнила Чемерис, помощницу депутата, которая просила содействия с пропуском, зовут София Павленко. Со вчерашнего дня она «почему-то» в отпуске, добавила она.

Евгений Федоров, отвечая на вопрос РБК, заявил: «Мне про эту ситуацию ничего не известно. Я эту девушку [Софью Павленко] знаю, но на меня помощницей она не работала, в Думу приходила пару раз». Он рассказал, что 28 ноября действительно встречался с бизнесменами на мероприятии в Госдуме, но не знает, о нем ли говорила Авксентьева.

С Капланом Панешем связаться не удалось. Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар не ответила на запрос РБК.

Грозят ли последствия депутатам

Комиссия Госдумы по этике сейчас в России и в изучает вопрос продажи участия в круглых столах и 23 декабря даст заключение по этому поводу, сообщил РБК Андрей Свинцов.

Первый заместитель председателя комиссии по этике Госдумы Сергей Пантелеев в разговоре с РБК подчеркнул, что Вячеслав Володин поручил детально разобраться в произошедшем, потому что это «бросает тень на Госдуму».

Электоральный юрист, в прошлом глава аппарата комитета Госдумы по регламенту Олег Захаров заявил РБК, что у депутатов, даже если упомянутые Володиным факты подтвердятся, вряд ли возникнут какие-то проблемы, связанные с уголовно-правовыми последствиями. «Единственное, что им можно вменить — это мошенничество. Но тогда должно быть обращение пострадавшей стороны. То есть кто-то должен сказать: «Я платил деньги, думая, что тем самым смогу оказать влияние на законотворческую деятельность, а по факту пришел просто на какое-то мероприятие в стенах Думы», — говорит Захаров.

Все остальное, по словам Захарова, трудно доказуемо. Теоретически к последствиям в виде лишения мандата могло бы привести само получение депутатами какого-то неофициального дохода, но это практически недоказуемо, тем более, что эксперт сомневается, что речь идет о крупных суммах.

При этом и фракции не могут оказать никакого формального давления на депутата кроме морального, продолжает Захаров: «У нас нет императивного мандата. Фракция не может лишить депутата его статуса, только исключить из своего состава. Но это не несет никаких весомых последствий». Также, эксперт отметил, что нигде не прописана ответственность депутата за действия своих помощников. «Когда-то этот вопрос обсуждался, но никаких норм принято не было. Даже если все знают, что депутат с помощником близки, первый не несет никакой ответственности за второго», — резюмирует юрист.

При этом один из депутатов сказал РБК, что парламентарии должны нести ответственность за своих сотрудников, «мы в ответе за тех, кого приручили», отметил он.