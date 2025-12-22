Лещенко объяснил сообщения об увольнении из офиса президента Украины

Лещенко сообщил, что он и Подоляк переназначены в офис президента Украины

Лещенко пояснил, что увольнение его и Подоляка было техническим и теперь они оба переназначены на должности советников непосредственно офиса президента Украины

Сергей Лещенко (Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Увольнение Сергея Лещенко с поста советника главы офиса президента Украины было техническим. Об этом сам он рассказал в эфире телеканала «Рада»

Лещенко пояснил, что он, а также Михаил Подоляк переназначены на должности советников непосредственно офиса президента Украины. Он подтвердил, что в связи с отставкой главы офиса Андрея Ермака своих постов лишаются все его советники.

«Но я и Подоляк — мы переназначены на должности советников офиса Зеленского», — разъяснил Лещенко.

По его словам, «особых изменений» формальности не привнесли.

Ранее и Подоляк, и Лещенко были советниками главы офиса украинского президента. Эту должность ранее занимал Андрей Ермак, он был уволен на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

«Украинские новости» днем 22 декабря сообщили со ссылкой на администрацию главы государства, что Лещенко и другие бывшие советники Ермака уволены с должностей.

«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — сообщили в администрации.