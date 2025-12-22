Лещенко объяснил сообщения об увольнении из офиса президента Украины
Увольнение Сергея Лещенко с поста советника главы офиса президента Украины было техническим. Об этом сам он рассказал в эфире телеканала «Рада»
Лещенко пояснил, что он, а также Михаил Подоляк переназначены на должности советников непосредственно офиса президента Украины. Он подтвердил, что в связи с отставкой главы офиса Андрея Ермака своих постов лишаются все его советники.
«Но я и Подоляк — мы переназначены на должности советников офиса Зеленского», — разъяснил Лещенко.
По его словам, «особых изменений» формальности не привнесли.
Ранее и Подоляк, и Лещенко были советниками главы офиса украинского президента. Эту должность ранее занимал Андрей Ермак, он был уволен на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.
«Украинские новости» днем 22 декабря сообщили со ссылкой на администрацию главы государства, что Лещенко и другие бывшие советники Ермака уволены с должностей.
«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — сообщили в администрации.
Советник главы офиса президента Украины — это не конституционная и не нормативно закрепленная должность. В положении об офисе президента Украины нет отдельной категории «советник главы офиса президента».
