Дело Тимура Миндича⁠,
Лещенко объяснил сообщения об увольнении из офиса президента Украины

Лещенко сообщил, что он и Подоляк переназначены в офис президента Украины
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Лещенко пояснил, что увольнение его и Подоляка было техническим и теперь они оба переназначены на должности советников непосредственно офиса президента Украины
Сергей&nbsp;Лещенко
Сергей Лещенко (Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Увольнение Сергея Лещенко с поста советника главы офиса президента Украины было техническим. Об этом сам он рассказал в эфире телеканала «Рада»

Лещенко пояснил, что он, а также Михаил Подоляк переназначены на должности советников непосредственно офиса президента Украины. Он подтвердил, что в связи с отставкой главы офиса Андрея Ермака своих постов лишаются все его советники.

«Но я и Подоляк — мы переназначены на должности советников офиса Зеленского», — разъяснил Лещенко.

По его словам, «особых изменений» формальности не привнесли.

Лещенко и Подоляка уволили из офиса президента Украины
Политика
Сергей Лещенко

Ранее и Подоляк, и Лещенко были советниками главы офиса украинского президента. Эту должность ранее занимал Андрей Ермак, он был уволен на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

«Украинские новости» днем 22 декабря сообщили со ссылкой на администрацию главы государства, что Лещенко и другие бывшие советники Ермака уволены с должностей. 

«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — сообщили в администрации.

Советник главы офиса президента Украины — это не конституционная и не нормативно закрепленная должность. В положении об офисе президента Украины нет отдельной категории «советник главы офиса президента».

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина отставка Андрей Ермак Михаил Подоляк
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
