Semafor сообщил об угрозе этического расследования против Уиткоффа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может стать фигурантом этического расследования из-за заключенных с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) сделок. Об этом сообщает издание Semafor.
Издание пишет со ссылкой на внутреннюю переписку, что независимый надзорный орган Госдепартамента рассматривает запрос двух сенаторов-демократов о расследовании того, нарушали ли должностные лица администрации Трампа этические нормы при заключении сделок с участием Объединенных Арабских Эмиратов.
Запрос о расследовании направили сенаторы Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) и Элисса Слоткин (демократ от штата Мичиган). В Госдепе ответили, что рассматривают его.
Ведомство может проверить причастность не только Уиткоффа, но и «криптоцаря» Дэвида Сакса к разрешению экспорта передовых американских микросхем в ОАЭ. Сенаторы требуют от Госдепа, а также Минторга США и Управления по этике разъяснить роль обоих в заключении этих договоренностей.
Основанием для проверки стала деятельность криптопроекта World Liberty Financial (WLF). Его возглавляет сын Уиткоффа Зак. Среди сооснователей проекта указаны президент США Дональд Трамп и трое его сыновей
Весной 2025 года фонд MGX из ОАЭ инвестировал $2 млрд в биржу Binance через стейблкоин USD1, выпущенный WLF. The New York Times провела расследование и сообщила, что, спустя две недели администрация Трампа одобрила поставки в ОАЭ сотен тысяч современных чипов для искусственного интеллекта.
Материал дополняется
