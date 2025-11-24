 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Bloomberg рассказал о потерях семьи Трампа из-за «криптовалютного краха»

Bloomberg: семья и окружение Трампа теряют состояние из-за падения криптовалют
Стоимость криптоактивов Трампов и их компаний, а также фирм, связанных с майнингом, снижается на фоне негативных тенденций на рынке. В результате капитал семейства уменьшился примерно на $1 млрд, подсчитал Bloomberg
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Во время второго срока американского президента Дональда Трампа инвестиции в криптоактивы существенно увеличили капитал его семьи. Теперь политик и его родственники начали постепенно утрачивать состояние из-за волатильности, на рынке цифровых валют, пишет Bloomberg.

Так, стоимость мемкоина TRUMP с августа упала примерно на четверть, а доля в фирме по майнингу биткоина American Bitcoin, принадлежащая сыну президента Эрику Трампу (примерно 7,5%) потеряла около половины своей стоимости по сравнению с пиком, пишет Bloomberg. Одновременно акции социальной сети Трампа Truth Social, которая начала копить собственные запасы биткоина, торгуются близко к историческому минимуму, отмечает издание.

Стоимость акций Trump Media & Technology Group, материнской компании для Truth Social, 19 ноября упала до рекордно низкого уровня. Как минимум часть падения может быть связана с неудачным выбором момента для перевода капитала в криптовалюту, пишет Bloomberg. Стоимость доли Трампа — крупнейшего акционера компании — снизилась примерно на $800 млн с сентября.

Белый дом раскрыл, куда инвестирует Трамп
Бизнес
Дональд Трамп

Криптопроект Трампов, World Liberty Financial, имеет собственный токен WLFI. С сентября по настоящее время его стоимость снизилась с 26 центов до примерно 15 центов. На пике стоимость этих токенов, принадлежащих семье, достигала $6 млрд, сейчас же она составляет порядка $3,15 млрд. The Wall Street Journal называла токены WLFI самым ценным активом в портфеле Трампов, обогнавшим их инвестиции в недвижимость.

Состояние Трампов было затронуто более масштабной тенденцией на крипторынке — «криптовалютным крахом», из-за которого держатели цифровых активов уже потеряли более $1 трлн, поясняет Bloomberg. По оценке агентства, с начала сентября общий капитал всех членов семьи сократился с $7,7 млрд примерно до $6,7 млрд. Это снижение во многом связано с большой долей криптовалютных проектов в их портфеле.

У биткоина худший месяц за три года. Каковы масштабы обвала
Крипто

Эрик Трамп заявил Bloomberg, что, по его мнению, сейчас «отличная возможность для покупки» криптоактивов. «Те, кто покупает на спаде и использует волатильность, в конечном итоге окажутся в выигрыше. Я никогда не был так оптимистичен в отношении будущего криптовалюты и модернизации финансовой системы, [как сейчас]», — сказал сын президента.

Как отмечает агентство, Трамп-младший и прежде не раз призывал инвесторов активно вкладывать средства, даже в периоды спадов на рынке. Однако его семейство имеет другие активы, которые позволяют зарабатывать, когда криптовалюта находится в минусе, и одновременно оставаться игроком крипторынка.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Персоны
Татьяна Зыкина
Дональд Трамп криптовалюта курс криптовалюты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
