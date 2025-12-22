 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На юге Москвы при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров. Спецэфир РБК

Эфир телеканала РБК с места взрыва автомобиля генерала Сарварова

На улице Ясеневой на юге Москвы взорвался автомобиль, погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. СК завел дело по двум статьям. Детали — в эфире телеканала РБК.

В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров
Политика
Фанил Сарваров

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Теги
Фанил Сарваров Москва генерал
Материалы по теме
СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
Общество
Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
В порту Тамань потушили пожары на причале и танкере после атаки БПЛА Общество, 12:25
Главный соперник Овечкина побил 39-летний рекорд в НХЛ Спорт, 12:24
В Конгрессе предупредили о риске импичмента Трампу после выборов Политика, 12:23
Daily Mail узнал, что британская база не может принять ядерное оружие США Политика, 12:23
В Волгоградской области отменили массовые уличные гуляния на Новый год Общество, 12:21
Экс-мэра Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки на 13 млн руб. Общество, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Meet Global MICE Congress приняли участие эксперты из 37 стран Отрасли, 12:14
Путину доложили о гибели генерала Сарварова Политика, 12:11
Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения Технологии и медиа, 12:09
FLAMAX стал лауреатом двух крупных конкурсов качества Компании, 12:00
Студента обвинили в теракте за поджог релейного шкафа в Подмосковье Общество, 11:55
Британия заявила об угрозе со стороны подводного подразделения России Политика, 11:54
Галлямов отказался извиняться перед журналисткой за оскорбление Спорт, 11:53