Политика,
На юге Москвы при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров. Спецэфир РБК
Эфир телеканала РБК с места взрыва автомобиля генерала Сарварова
На улице Ясеневой на юге Москвы взорвался автомобиль, погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. СК завел дело по двум статьям. Детали — в эфире телеканала РБК.
