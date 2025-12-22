 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Как выглядит взорванная в Москве машина генерала Сарварова. Фотографии

Появились фотографии взорванной в Москве машины генерала Сарварова

На юге Москвы утром 22 декабря подорвали автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, он скончался от полученных травм. Следственный комитет завел уголовное дело и сообщил, что, по одной из версий, к убийству может быть причастны украинские спецслужбы.

Стала известна мощность СВУ, которым подорвали машину генерала в Москве
Политика

Теги
Фанил Сарваров генерал взрыв подрыв Москва фотографии
