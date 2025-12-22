Как выглядит взорванная в Москве машина генерала Сарварова. Фотографии

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На юге Москвы утром 22 декабря подорвали автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, он скончался от полученных травм. Следственный комитет завел уголовное дело и сообщил, что, по одной из версий, к убийству может быть причастны украинские спецслужбы.