Как выглядит взорванная в Москве машина генерала Сарварова. Фотографии
На юге Москвы утром 22 декабря подорвали автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, он скончался от полученных травм. Следственный комитет завел уголовное дело и сообщил, что, по одной из версий, к убийству может быть причастны украинские спецслужбы.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»