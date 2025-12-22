Россия передала Киеву 45 подлежавших выдворению украинцев

Украинские граждане подлежали выдворению и хотели вернуться в родную страну. Их передали через территорию Белоруссии

Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия передала на родину 45 украинцев, которые подлежали выдворению из России и хотели вернуться в родную страну. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По ее словам, 16 декабря в агрогородке Новая Гута Гомельской области Белоруссии было организовано воссоединение 22 семей.

«Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться», — рассказала Москалькова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее, 16 декабря, в Россию вернулись 15 россиян. Украина сначала передала их Белоруссии, затем они приехали в Россию. Об этом Москалькова договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Москалькова поясняла, что сторонам удалось наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям.

Омбудсмен сообщала также, что 15 человек должны вернуться на Украину.

16 декабря члены семьи из Херсонской области не смогли выехать на Украину из-за сложной оперативной обстановки, говорила Москалькова. «Будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины для того, чтобы можно было обеспечить воссоединение семей», — поясняла она.

Уже 21 декабря омбудсмен подтвердила, что в Россию успешно вернулась группа граждан, а несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области, прибыли на Украину.