Украина вернула в Белоруссию 15 россиян

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

С территории Украины были возвращены 15 россиян, Киев передал их Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС. Среди них 12 женщин и трое мужчин.

Об этом договорились уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

«На сегодняшний день у нас не выехали еще члены семьи из Херсонской области, поскольку там сложная оперативная обстановка… Мы будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины для того, чтобы можно было обеспечить воссоединение семей», — сказала Москалькова (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 15 декабря, Москалькова сообщила, что стороны смогли наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям. Диалог по этой теме длился почти полгода. Тогда омбудсмен добавила, что 15 человек отправятся в Россию, еще 15 — вернутся к близким на Украину.

«Несмотря на сложную ситуацию, сегодня практически все органы государственной власти помогают в решении этой важной гуманитарной миссии», — сказала она.

Москалькова заявила, что Киев не принимает обратно собственных граждан
Общество
Татьяна Москалькова

Ранее, 11 декабря, Москалькова заявила, что украинская сторона отказывается принять шестерых своих граждан, которые были эвакуированы из зоны боевых действий в Сумской области. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Белоруссия россияне Татьяна Москалькова

