У арестованного экс-замминистра обороны нашли коллекцию ретроавтомобилей

Среди арестованных транспортных средств — автомобили Packard, Triumph 1800 и Chevrolet 1940-х годов выпуска, а также два ретромотоцикла. Бывшему замглавы Минобороны вменяют получение взятки, растрату и хищение, он не признает вину

В рамках дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в крупной взятке, арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судбные документы.

В их числе — американский Packard 1942 года выпуска, британский Triumph 1800 Roadster 1948 года, Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года. Еще одним ретроавтомобилем стал Opel Admiral 1939 года выпуска, писал ТАСС.

Помимо того, суд арестовал два ретромотоцикла 1953 года. Всего в рамках расследования арест наложили на 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы, а также на катер и 11 земельных участков.

Иванова арестовали в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, ее сумму оценили в 1,185 млрд руб. По версии следствия, экс-замминистра «оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», рассказывал его адвокат. Позднее Иванову предъявили новое обвинение — в хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более чем 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, сообщал ТАСС.

Следователи допустили, что в деле могут появиться новые эпизоды. Экс-чиновник не признает вину.

Иванова в июле уволили с должности замминистра обороны, которую он занимал с 2016 года. До этого он в течение трех лет возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. С мая по ноябрь 2012 года он был замглавы правительства Московской области, тогда главой региона был Сергей Шойгу. Последний возглавлял Минобороны с ноября 2012 по май 2024 года, а затем был назначен секретарем Совбеза.