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Падение режима Асада ,  
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Axios узнал о встрече американских дипломатов с новыми властями Сирии

Axios: американские дипломаты встретились с новыми властями Сирии
Сюжет
Падение режима Асада
Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия (Фото: Mahmoud Hassano / Reuters)

Американская делегация во главе с помощником государственного секретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф провела в Дамаске переговоры с главой пришедшей в Сирии к власти «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммедом аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа). Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Он сообщил, что встреча с Джулани была «хорошей и продуктивной», а сама поездка была частью возобновления дипломатического взаимодействия Вашингтона с правительством Сирии после свержения экс-президента Башара Асада, пишет портал.

По данным Axios, одной из основных тем переговоров были поиски пропавшего в 2012 году без вести в Сирии американского журналиста Остина Тайса. Подробности результатов переговоров не приводятся.

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В ночь на 8 декабря в ходе наступления, начавшегося в конце ноября, сирийские повстанцы заняли Дамаск. На этом фоне Асад покинул страну, сложив полномочия президента. Он получил убежище в России.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявил, что США будут сотрудничать с «сирийскими группами», чтобы обеспечить переход к «независимой и суверенной Сирии с новой Конституцией и новым правительством». Он приветствовал свержение Асада, назвав произошедшее «фундаментальным актом справедливости».

Президент России Владимир Путин, отвечая во время прямой линии 19 декабря на вопрос о пропавшем в Сирии Тайсе, пообещал обсудить этот вопрос с Асадом. Мать журналиста ранее направила президенту России соответствующее письмо. По мнению семьи Тайса, его 2012 году захватили сирийские правительственные войска, и он находится в тюрьме недалеко от Дамаска.

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Сирия Дамаск Госдепартамент США Башар Асад
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Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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