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Политика ,  
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Telegraph сообщила о массовых увольнениях из британской армии

Telegraph: солдаты массово уходят из британской армии несмотря на рост зарплат
В британской армии только с января по октябрь уволились 15,1 тыс. человек, из них 7 тыс. — по собственному желанию. Военные недовольны жалованием, хотя правительство рекордно подняло его летом на 6%, пишет The Telegraph
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Солдаты тысячами увольняются из британской армии, несмотря на решение правительства рекордно поднять зарплаты для урегулирования кризиса, сообщает The Telegraph.

По данным, которые приводит издание, только за десять месяцев 2024 года со службы в британских Вооруженных силах ушли порядка 15,1 тыс. человек. Из них 7 778 уволились по собственному желанию.

За тот же период на службу в Вооруженные силы поступили чуть более 12 тыс. человек, что привело к сокращению численности армии, пишет газета.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В июле Минобороны Великобритании объявило о рекордном повышении жалования для военнослужащих за 22 года — зарплаты подняли на 6%, отмечает The Telegraph. Также были введены дополнительные выплаты для удержания личного состава.

Тем не менее, новобранцы Вооруженных сил до сих пор остаются одними из наиболее низкооплачиваемых государственных служащих в Великобритании, сообщает газета. Так, по ее информации, реальная заработная плата рядовых в армии выросла только на 1,9% с 2011 года по сравнению с 13,39% у только вышедшего на работу младшего медицинского персонала и 10,14% у машинистов поездов.

The Telegraph напомнила о результатах опроса британских военнослужащих, которые были опубликованы в мае. Исследование показало, что базовым денежным довольствием удовлетворены только 32% военных. Это стало самым низким результатом за всю историю сбора статистики.

Дефицит кадров в британской армии наблюдается в течение нескольких последних лет, отмечает издание.

Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс заявил в декабре, что британская армия будет полностью уничтожена за 6-12 месяцев в случае вооруженного конфликта. Экс-глава Генштаба Сухопутных войск Великобритании, генерал Патрик Сандерс в июле дал менее оптимистичную оценку: по его мнению, из-за поставок оружия Украине (Россия их осуждает) британская армия едва ли сможет продержаться хотя бы месяц в мелкомасштабном конфликте.

Сухопутная армия Великобритании сейчас имеет наименьшую численность с 1700-х годов, отмечает Politico. The Times в мае сообщала, что численность сухопутной британской армии составляет около 73 тыс. человек.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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