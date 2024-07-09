Британский генерал заявил, что его страна не выдержит и месяца конфликта

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Вооруженные силы Великобритании едва ли смогут продержаться хотя бы месяц в мелкомасштабном конфликте из-за поставок Украине, сообщила газета The Times со ссылкой на экс-главу Генштаба Сухопутных войск Великобритании, генерала Патрика Сандерса.

«На данный момент то, что нас просит сделать правительство, выходит далеко за рамки того, что мы финансируем или можем сделать. <...> В настоящий момент мы несем очень, очень большие финансовые обязательства», — сказал он.

Сандерс также отметил, что армия страны оказалась в таком состоянии из-за сокращения численности войск и серьезного истощения запасов боеприпасов.

По его словам, истинный объем армейских запасов после двух лет пожертвований Украине «заставил бы волосы встать дыбом».

Генерал считает необходимым повысить расходы на оборону до 2,5% и даже до 3% ВВП.

По оценке Сандерса, мир сейчас переживает «самый опасный момент, который у нас был с 1945 года».

Генерал отметил, что Великобритания должна модернизировать ядерный потенциал сдерживания, но одновременно с этим пытается модернизировать военно-воздушные силы, военно-морской флот и армию, пополнить запасы боеприпасов. Однако имеющиеся в распоряжении возможности не позволяют делать это одновременно.

Министр обороны Великобритании Джон Хили 7 июля пообещал новый пакет помощи Украине, который будет включать 90 ракет Brimstone. Он также сказал, что страна поставит обещанную в апреле 2024 года помощь в течение следующих 100 дней.