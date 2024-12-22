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Военная операция на Украине ,  
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В Казани объяснили взрыв ликвидацией последствий атаки дронов

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Военная операция на Украине
Взрыв в районе ЖК «Лазурные небеса» в Казани связан с ликвидацией остатков дрона, который утром атаковал этот район, сообщили власти

Взрыв около жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани, который утром был атакован дроном, связан с ликвидацией остатков этого беспилотника. Об этом сообщила администрация Советского района города в телеграм-канале.

«Хлопок в районе ЖК «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА», — сообщили в администрации и призвали местных жителей сохранять спокойствие.

В пресс-службе главы Татарстана подтвердили, что звук взрыва вызван ликвидацией последствий атаки дрона на этот ЖК, передает ТАСС. Там уточнили, что в этом районе ведутся плановые работы.

Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань дроны
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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Дроны атаковали Казань утром 21 декабря. По данным Минобороны, три дрона были сбиты, еще три подавлены. Мэрия Казани сообщила о пожарах, возникших в результате атаки в домах в трех районах города. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что всего было восемь прилетов, шесть из них пришлись на жилые дома (в том числе на ЖК «Манхэттен» и ЖК «Лазурные небеса». — РБК), один — на промышленное предприятие, еще один — был над рекой. В результате атаки никто не пострадал и не погиб, заявили власти.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По решению главы Татарстана в ближайшие два дня, в субботу и воскресенье, в городе не будут проводиться массовые мероприятия. Также в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество жестко отреагировать на атаку беспилотников ВСУ на Казань. По ее мнению, удар по Казани — это месть за успешный саммит БРИКС, который проходил в городе в октябре 2024 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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