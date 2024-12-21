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Военная операция на Украине ,  
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Захарова призвала дать жесткую оценку удару дронов в Казани

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова призвала мировое сообщество жестко отреагировать на атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань утром 21 декабря. Ее комментарий размещен на сайте министерства.

«В очередной раз настоятельно призываем мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям <...> [режима президента Украины] Зеленского. Терроризму нет оправдания. Его нельзя игнорировать. Он заслуживает осуждения и нулевой терпимости», — сказала она.

По ее мнению, удар по Казани — это месть за успешный саммит БРИКС, который проходил в городе в октябре 2024 года.

Кроме этого, представитель МИДа отметила, что Россия возмущена молчанием о данной атаке со стороны властей Запада и их средств массовой информации. Как подчеркнула Захарова, в случае терактов в других частях света «коллективный Запад» реагирует незамедлительно, а если подобные случаи происходят в России, никакой реакции не следует.

В Татарстане ввели режим ЧС после атаки дронов на Казань
Политика
Фото:Максим Платонов / РИА Новости

Украинские беспилотники атаковали Казань утром 21 декабря. По данным Минобороны, это происходило с 7:40 до 9:20 мск. Всего, как тогда сообщило ведомство, было выпущено шесть дронов — три из них были сбиты, еще три подавили.

Пресс-служба главы Татарстана рассказала, что всего было восемь прилетов — шесть из них пришлись по жилым домам, один — по промышленному предприятию, один — над рекой. Погибших и пострадавших нет. В республике на фоне атак дронов ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС.

Согласно решению главы республики Рустама Минниханова, в ближайшие два дня, в субботу и воскресенье, в городе не будут проводиться массовые мероприятия.

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Казань Мария Захарова МИД беспилотники
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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