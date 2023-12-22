В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за появления беспилотников

Ранее калужский губернатор Шапша сообщил об уничтожении нескольких беспилотников в небе над регионом. Предварительно, разрушений и пострадавших нет

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В международном аэропорту Калуга ввели план «Ковер» из-за появления беспилотников в небе над Калужской областью, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.

Из-за этого будут задержаны вылеты и прилеты в аэропорт, предупредили в пресс-службе. Самолеты, которые уже находятся в полете, перенаправили на запасные аэродромы.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем телеграм-канале, что средства ПВО уничтожили три беспилотника на территории Дзержинского района. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Минобороны отчиталось о перехвате двух украинских беспилотников над Калужской областью. Кроме того, были уничтожены пять дронов над Брянской областью. Ночью один аппарат сбили над Курской областью.

С начала российской военной операции Калужская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Предыдущая произошла 19 декабря, тогда дрон перехватили над Козельским районом. В результате атаки никто не пострадал, инфраструктура также не получила повреждений.