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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за появления беспилотников

В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за появления беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее калужский губернатор Шапша сообщил об уничтожении нескольких беспилотников в небе над регионом. Предварительно, разрушений и пострадавших нет
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В международном аэропорту Калуга ввели план «Ковер» из-за появления беспилотников в небе над Калужской областью, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.

Из-за этого будут задержаны вылеты и прилеты в аэропорт, предупредили в пресс-службе. Самолеты, которые уже находятся в полете, перенаправили на запасные аэродромы.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем телеграм-канале, что средства ПВО уничтожили три беспилотника на территории Дзержинского района. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Минобороны отчиталось о перехвате двух украинских беспилотников над Калужской областью. Кроме того, были уничтожены пять дронов над Брянской областью. Ночью один аппарат сбили над Курской областью.

С начала российской военной операции Калужская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Предыдущая произошла 19 декабря, тогда дрон перехватили над Козельским районом. В результате атаки никто не пострадал, инфраструктура также не получила повреждений.

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Теги
Яна Ломакина
Калужская область беспилотники дроны Владислав Шапша аэропорты Калуга
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