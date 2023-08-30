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В Калужской области беспилотник попал в резервуар для нефтепродуктов

Губернатор: в Калужской области БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов
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Военная операция на Украине
Область была атакована двумя дронами. Один был сбит ПВО, об этом же ранее сообщало Минобороны. Другой попал в пустой резервуар для нефтепродуктов, возник пожар, рассказал губернатор

В Калужской области прошедшей ночью был сбит один беспилотник, еще один попал в пустой резервуар для нефтепродуктов, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Дрон самолетного типа уничтожили на территории Сухиничского района. Никто не пострадал, в одном из жилых домов были повреждены окна.

"В Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано", - написал Шапша и добавил, что также никто не пострадал.

Минобороны ранее этой ночью сообщило только о ликвидации дрона в регионе.

Всего в ночь на 30 августа атаки дронов коснулись семи российских регионов:

  • три БПЛА были сбиты в небе над Брянском;
  • один (по данным Минобороны) — в Орловской области, губернатор Андрей Клычков сообщал о двух уничтоженных БПЛА;
  • еще два дрона сбили в Рязанской области;
  • один уничтожили в Московской области;
  • в Пскове атаке военно-гражданский аэропорт. Там возник пожар, ночью его локализовали. Как сообщило региональное МЧС, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76;
  • в Севастопольской бухте была отражена атака беспилотников с моря силами противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).
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О пострадавших и жертвах после этих атак не сообщалось.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал события ночи 30 августа «попыткой массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Калужская область беспилотники Владислав Шапша
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