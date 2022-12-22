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Путин заявил, что Россия прошла год уверенно

Путин: Россия прошла этот год достаточно уверенно
Идеальные ситуации бывают только в планах, но в целом сложившиеся обстоятельства не помешают России реализовать планы на будущее, считает президент. Страна, по его словам, чувствует себя уверенно и достигнет всех целей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

В целом Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно», а идеальные ситуации бывают «только в планах, на бумаге», заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета.

«У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», — сказал глава государства. Все, что связано со спецоперацией, он назвал «мерой абсолютно вынужденной».

«Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит», — продолжил Путин. Россия «демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах «Двадцатки», — это касается и макроэкономических показателей, и объема ВВП (по последним оценкам, он упадет по итогам года на 2,5%), и уровня безработицы (3,8–3,9%), в финансовой сфере «тоже нет никаких настораживающих моментов». Это результат работы правительства, регионов, бизнеса и «общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство», считает Путин.

Россия чувствует себя уверенно и достигнет всех своих целей, убежден он.

После начала военной операции на Украине западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Российские власти неоднократно подчеркивали, что ограничения не помешают достичь целей операции и наносят больший ущерб тем, кто их вводит.

15 декабря Путин заявил, что западные страны рассчитывали санкциями смять российскую экономику, но «этот расчет не оправдался»: предприниматели и власти «работали собранно и профессионально», а граждане «проявили сплоченность и ответственность». Экономике предстоит спад, но это «не тот крах в 20%, который предрекали многие западные» и некоторые российские эксперты, заверил глава государства.

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