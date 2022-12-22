Пакет обещанной Киеву помощи «завис» из-за сенатора-республиканца

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Глава ОСК заявил о «маленьком возгорании» на крейсере «Адмирал Кузнецов» Политика, 12:04
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 12:02
Криптобиржа Huobi выпустит карту Visa Крипто, 11:57
Путин внес в Совфед кандидатуры прокуроров четырех новых регионов Политика, 11:52
В госсовете Татарстана не поддержали замену «президента» «главой» региона Политика, 11:49
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 11:47
Кучеров догнал лидера НХЛ Макдэвида по результативным передачам Спорт, 11:44
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Как научить менеджеров по продажам увеличивать средний чек и число сделок Pro, 11:43
Пакет обещанной Киеву помощи «завис» из-за сенатора-республиканца Политика, 11:42
Картаполов назвал сроки закрепления в законе нового призывного возраста Общество, 11:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:32
СК допустил удар из французской гаубицы по гостинице, где был Рогозин Политика, 11:26
WP усомнилась в успехе поездки Зеленского в США за более мощным оружием Политика, 11:18
78% компаний планируют использовать помощь сервисного ИТ-партнера Новости компаний, 11:15
Политика ,  
0 

Пакет обещанной Киеву помощи «завис» из-за сенатора-республиканца

Пакет обещанной Украине помощи от США застрял в Конгрессе США из-за поправок республиканца
Майк Ли
Майк Ли (Фото: Ken Cedeno / Getty Images)

Пакет обещанной Украине помощи в размере $45 млрд вместе с другими расходами на общую сумму в $1,7 трлн, включенными в отдельный законопроект, «застрял» в Конгрессе США, пишет Bloomberg. Его принятие задерживается из-за сенатора-республиканца Майка Ли, который настаивает на поправке, касающейся коронавирусных ограничений при пересечении границы США с Мексикой.

Помощь Украине была включена в общий пакет расходов, который должен одобрить Конгресс, для ускорения процесса.

«Ожидалось, что Сенат проголосует за помощь [Украине] в рамках общего пакета расходов на сумму $1,7 трлн поздно вечером. Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, продлевающей ограничения на предоставление убежища в период пандемии», — пишет агентство.

Речь идет о «Разделе 42» (Title 42) — это нормативный акт, принятый администрацией президента-республиканца Дональда Трампа, который позволил властям США высылать мигрантов-нелегалов без предоставления запрашиваемого убежища в связи пандемией коронавируса. Как пишет CBS, этот акт «позволил федеральным чиновникам выслать сотни тысяч мигрантов за последние два года». Администрация Байдена и конгрессмены-демократы с весны 2022 года пытаются отменить «Раздел 42», мотивируя это улучшением ситуации с коронавирусом.

Республиканец Майк Ли при рассмотрении пакета расходов на сумму $1,7 трлн внес поправку, которая продлевает действие «Раздела 42». Это внесло разногласия в ряды сенаторов, из-за которой принятие пакета затягивается.

Материал дополняется.

Теги
США Конгресс
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter