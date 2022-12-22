Пакет обещанной Киеву помощи «завис» из-за сенатора-республиканца

Майк Ли (Фото: Ken Cedeno / Getty Images)

Пакет обещанной Украине помощи в размере $45 млрд вместе с другими расходами на общую сумму в $1,7 трлн, включенными в отдельный законопроект, «застрял» в Конгрессе США, пишет Bloomberg. Его принятие задерживается из-за сенатора-республиканца Майка Ли, который настаивает на поправке, касающейся коронавирусных ограничений при пересечении границы США с Мексикой.

Помощь Украине была включена в общий пакет расходов, который должен одобрить Конгресс, для ускорения процесса.

«Ожидалось, что Сенат проголосует за помощь [Украине] в рамках общего пакета расходов на сумму $1,7 трлн поздно вечером. Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, продлевающей ограничения на предоставление убежища в период пандемии», — пишет агентство.

Речь идет о «Разделе 42» (Title 42) — это нормативный акт, принятый администрацией президента-республиканца Дональда Трампа, который позволил властям США высылать мигрантов-нелегалов без предоставления запрашиваемого убежища в связи пандемией коронавируса. Как пишет CBS, этот акт «позволил федеральным чиновникам выслать сотни тысяч мигрантов за последние два года». Администрация Байдена и конгрессмены-демократы с весны 2022 года пытаются отменить «Раздел 42», мотивируя это улучшением ситуации с коронавирусом.

Республиканец Майк Ли при рассмотрении пакета расходов на сумму $1,7 трлн внес поправку, которая продлевает действие «Раздела 42». Это внесло разногласия в ряды сенаторов, из-за которой принятие пакета затягивается.

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