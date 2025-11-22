Sky News узнал об игре Стармера в «ударь крота» из-за плана по Украине

Действия премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который пытается балансировать между европейскими союзниками и США в вопросе мирного плана по Украине, напоминают игру в «ударь крота», пишет Sky News со ссылкой на источники.

С одной стороны, политик старается избежать открытой критики сделки, чтобы не вызвать раздражения у президента США Дональда Трампа и собирается в ближайшие дни обсудить план с республиканцем.

С другой стороны, Стармер подчеркивает, что хочет добиться «справедливого и длительного мира», а дальнейший успех зависит от наличия гарантий безопасности для Украины.

Игра «Ударь крота» — это настольная или электронная игра, где игроки должны с помощью молотка поочередно бить по появляющимся и подсвечивающимся кротам на игровом поле. Цель игры — как можно быстрее и точнее ударить по кротам, которые загораются определенным цветом.

