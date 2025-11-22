Российские военные взяли под контроль два села в Запорожье и ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль село Звановка в Донецкой народной республике и село Новое Запорожье в Запорожской области, сообщает Минобороны.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Второй населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
Материал дополняется
