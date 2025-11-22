 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Российские военные взяли под контроль два села в Запорожье и ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы России взяли под контроль село Звановка в Донецкой народной республике и село Новое Запорожье в Запорожской области, сообщает Минобороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Второй населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Материал дополняется

Российские военные взяли под контроль два села в Запорожье и ДНР Политика, 12:33
