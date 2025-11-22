Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году, будучи тогда министром финансов, предлагал Вашингтону снять санкции с «Северного потока — 2» в обмен на постройку терминалов на американского СПГ. Об этом сообщает газета Ostsee-Zeitung.

«Письмо действительно существует», — сказал он на заседании комиссии в Шверине по расследованию деятельности фонда в поддержку газопровода.

Официального подтверждения этому пока не поступало. По словам Шольца, задолго до этого он выступал за строительство терминалов для сжиженного природного газа для обеспечения энергетической безопасности. Однако США не отступили от своих санкционных угроз.

Об этом предложении в июне 2024 года сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы Министерства экономики. По данным издания, вместе с Шольцем сделку продвигали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Все трое, как писала Handelsblatt, выступают ярыми сторонниками Украины, «но всего несколько лет назад продвигали проект, диаметрально противоположный интересам безопасности этой страны».