Военная операция на Украине⁠,
Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по подстанции в Рыльске

Хинштейн: из-за удара по подстанции в Рыльске без света оказались 3 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за удара по подстанции из строя вышли две котельные, без света остались около 3 тыс. абонентов. Обошлось без пострадавших, уточнил глава региона

В результате удара по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске Курской области без электричества остались около 3 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал, уточнил Хинштейн. Он добавил, что в ближайшее время к восстановительным работам приступят энергетики.

Минобороны сообщило о перехвате 69 беспилотников за ночь
Политика

За прошедшую ночь российские ПВО сбили 69 беспилотников над территориями девяти регионов России. Так, 13 из них были уничтожены над Курской областью.

Материал дополняется

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
