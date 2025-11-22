Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по подстанции в Рыльске
В результате удара по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске Курской области без электричества остались около 3 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — написал он в своем телеграм-канале.
Предварительно, никто не пострадал, уточнил Хинштейн. Он добавил, что в ближайшее время к восстановительным работам приступят энергетики.
За прошедшую ночь российские ПВО сбили 69 беспилотников над территориями девяти регионов России. Так, 13 из них были уничтожены над Курской областью.
Материал дополняется
