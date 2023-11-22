Смогут ли противники ислама прийти к власти в Нидерландах

Радикальная правая Партия свободы, призывающая запретить мечети и Коран и закрыть исламские школы в Нидерландах, может по итогам парламентских выборов войти в новое правительство. Каковы ее шансы — в материале РБК

Герт Вилдерс (в центре) (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

22 ноября в Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы, которые завершат эпоху Марка Рютте, который возглавлял правительство 13 лет — самый долгий срок за всю историю страны. Рютте ушел в отставку еще в начале июля (сейчас он исполняет обязанности главы кабинета) в связи с разногласиями в правящей коалиции по поводу ужесточения миграционного законодательства. Он объявил также, что покидает политику и не поведет Народную партию за свободу и демократию на предстоящие выборы.

Сейчас ни одна из политических сил королевства не имеет явного преимущества. Более того, как показали опросы этой недели, около 70% голландцев еще не решили, как они будут голосовать. Поэтому, полагают аналитики, Нидерланды вновь ждет правящая коалиция минимум из трех партий. Впервые в нее может войти радикальная антиисламская и антиевропейская Партия свободы.

Как избирается палата представителей

В среду голландцам предстоит избрать 150 членов палаты представителей — нижней палаты Генеральных штатов (парламента). Избирательные участки в стране откроются в 7:30 часов утра (9:30 мск), закроются в 21:00. Тогда же национальная телекомпания NOS обнародует первые результаты экзитполов. Официальные итоги выборов объявят 23 ноября. Всего в выборах примут участие 26 партий; ожидается, что в палату пройдут не более 17.

Выборы в нижнюю палату проходят по принципу пропорционального представительства по открытым спискам. Избиратели имеют возможность отдать предпочтительный голос. Все голоса, отданные за того или иного кандидата, засчитываются как голоса за партию, которую он представляет. Общее число голосов, поданных на выборах, делится на количество мест в палате представителей, и определяется квота, необходимая для получения одного места (в 2021 году она составила около 70 тыс. голосов). Затем на этой основе определяется количество мест, отходящее каждой из партий. Им разрешено передавать «лишние» голоса другим политическим силам. Полученные партией места распределяются между ее кандидатами по следующему принципу: сперва мандаты получают те, кто набрал при преимущественном голосовании более 25% от квоты, затем — кандидаты в порядке их размещения в партийном списке.

Ожидается, что палата проведет первое заседание 6 декабря, но формирование правящей коалиции вероятно не ранее начала 2024 года: до этого будет продолжать работу правительство Рютте. В 2021 году формирование правящего альянса из четырех партий — Народной партии за свободу и демократию»Рютте, «Христианско-демократического призыва», «Демократов 66» и «Христианского союза» — заняло 299 дней.

Кто претендует на большую часть мест

Основных претендентов на вхождение в правительство четверо.

Прежде всего это правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD); ее лидером с лета является Дилан Ешильгёз-Зегериус, которая также занимает пост министра юстиции и безопасности. Согласно данным проекта Poll of Polls издания Politico, по состоянию на 20 ноября 18% голландцев готовы отдать свой голос за VVD.

Ешильгёз-Зегериус родом из семьи курдских беженцев, ранее живших в Турции. Тем не менее она занимает крайне радикальную позицию в отношении мигрантов (две трети голландцев считают миграционный вопрос основным на предстоящих выборах). В случае победы лидер VVD обещает ввести двухступенчатую систему предоставления убежища и выступает за предоставление гражданства мигрантам не ранее чем через десять лет постоянного проживания в Нидерландах. В 2022 году число просителей убежища в стране увеличилось на треть, до 50 тыс. человек, к концу 2023 года ожидается, что оно возрастет до 70 тыс.

Второе место делят левый альянс во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, состоящий из Лейбористской партии и «Зеленых левых», и центристский «Новый социальный контракт» (NSC) Питера Омцигта, образованный лишь за три месяца до выборов. У каждого — поддержка 16%. Альянс Тиммерманса — единственная левая сила, которая смогла заручиться достаточной базой избирателей, чтобы составить конкуренцию правым и центристам. Среди предвыборных обещаний альянса — увеличение подоходного налога, сокращение выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году, что выше целевого показателя ЕС в 55%. Фокус на экологических темах был ожидаемым в связи с тем, что Тиммерманс в 2019–2022 годах был еврокомиссаром по вопросам климата.

Омцигт же долгое время был членом парламента от партии «Христианско-демократический призыв» (CDA), но покинул ее в 2021 году, после скандала с выдачей детских пособий. Он предал гласности информацию, что примерно 20 тыс. семей, преимущественно принадлежащих к этническим меньшинствам, были несправедливо обвинены в мошенничестве при получении социальных выплат и по этой причине им было отказано в детских пособиях. Правительство попыталось урегулировать ситуацию, выделив потерпевшим более $500 млн, но в итоге кабинету, куда входили и представители CDA, пришлось уйти в отставку. Омцигт же создал себе репутацию борца против истеблишмента, выходцем из которого он сам является. Экономист по образованию, политик придерживается левых взглядов в экономике, в частности выступает за увеличение налогов для богатых и повышение минимальной заработной платы. В отношении миграционной политики Омцигт, как и Ешильгёз-Зегериус, продвигает правую повестку. Он уверяет, что откажется от премьерского кресла в случае победы его партии. Такую позицию он объясняет желанием проводить время с семьей: у 49-летнего Омцигта четверо детей.

Наконец, четвертой с показателем 15% идет крайне правая антиевропейская и антиисламская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. Он в политике уже более 25 лет, но за все это время партия ни разу не попадала в правительство, хотя на прошлых выборах пришла третьей. Именно эту цель Вилдерс сейчас и ставит; она выглядит достижимой на фоне роста популярности PVV, сопровождающего миграционный кризис. Вилдерс уже смягчил свою риторику и показал, что готов к компромиссам ради вхождения в состав правящей коалиции. Но PVV остается крайне радикальной: если раньше партия не признавала ислам как религию, то теперь пропагандирует уменьшение числа сторонников ислама в стране за счет сокращения незападной миграции и прекращение предоставления убежища таким просителям. Сам Вилдерс неоднократно призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран.

Остальные политические силы не набирают и 10% голосов.

Какой может быть коалиция

Politico и Reuters отмечают, что ни одна из лидирующих сил не сможет набрать более 20% голосов, а значит, в правящую коалицию войдут минимум три партии. Переговоры потребуют компромиссов от всех. Politico напоминает, что Ешильгёз-Зегериус уже дала понять, что не исключает союза с Партией свободы, в то время как Омцигт отверг такую возможность. «Вы можете сформировать только правительство, которое придерживается классических фундаментальных прав», — заявил он.

Следует также учитывать, что данные опросов существенно расходятся. Некоторые дают Партии свободы гораздо больше усредненных показателей агрегатора Poll of Polls. Агентство Bloomberg обнародовало результаты опроса I&O Research за 20 ноября, которые следующим образом отражают возможное распределение мест в палате представителей: Народная партия за свободу и демократию и альянс Лейбористской партии и «Зеленых левых» получат по 27 мест, Партия свободы — 26, а «Новый социальный контракт» — 21. Таким образом, за неделю левый альянс и PVV показали значительный рост, в то время как партия Омцигта потеряла в поддержке.

Нидерландский социолог и основатель школы Стива Джобса Морис де Хонд, основываясь на результатах собственного опроса, проведенного в выходные, и вовсе говорит, что Партия свободы и Народная партия за свободу и демократию делят первое место — обе получат по 26 кресел в парламенте. Другие два фаворита также идут вровень с небольшим отставанием от лидеров. The Financial Times допускает, что прогноз социолога может оказаться ненадежным, но даже в таких условиях коалиция, в основе которой будут партии Ешильгёз-Зегериус и Вилдерса, кажется наиболее вероятным исходом.