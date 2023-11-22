 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Смогут ли противники ислама прийти к власти в Нидерландах

Партия свободы Герта Вилдерса призывает к запрету Корана и закрытию мечетей в стране
Радикальная правая Партия свободы, призывающая запретить мечети и Коран и закрыть исламские школы в Нидерландах, может по итогам парламентских выборов войти в новое правительство. Каковы ее шансы — в материале РБК
Герт Вилдерс (в центре)
Герт Вилдерс (в центре) (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

22 ноября в Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы, которые завершат эпоху Марка Рютте, который возглавлял правительство 13 лет — самый долгий срок за всю историю страны. Рютте ушел в отставку еще в начале июля (сейчас он исполняет обязанности главы кабинета) в связи с разногласиями в правящей коалиции по поводу ужесточения миграционного законодательства. Он объявил также, что покидает политику и не поведет Народную партию за свободу и демократию на предстоящие выборы.

Сейчас ни одна из политических сил королевства не имеет явного преимущества. Более того, как показали опросы этой недели, около 70% голландцев еще не решили, как они будут голосовать. Поэтому, полагают аналитики, Нидерланды вновь ждет правящая коалиция минимум из трех партий. Впервые в нее может войти радикальная антиисламская и антиевропейская Партия свободы.

Как избирается палата представителей

В среду голландцам предстоит избрать 150 членов палаты представителей — нижней палаты Генеральных штатов (парламента). Избирательные участки в стране откроются в 7:30 часов утра (9:30 мск), закроются в 21:00. Тогда же национальная телекомпания NOS обнародует первые результаты экзитполов. Официальные итоги выборов объявят 23 ноября. Всего в выборах примут участие 26 партий; ожидается, что в палату пройдут не более 17.

Выборы в нижнюю палату проходят по принципу пропорционального представительства по открытым спискам. Избиратели имеют возможность отдать предпочтительный голос. Все голоса, отданные за того или иного кандидата, засчитываются как голоса за партию, которую он представляет. Общее число голосов, поданных на выборах, делится на количество мест в палате представителей, и определяется квота, необходимая для получения одного места (в 2021 году она составила около 70 тыс. голосов). Затем на этой основе определяется количество мест, отходящее каждой из партий. Им разрешено передавать «лишние» голоса другим политическим силам. Полученные партией места распределяются между ее кандидатами по следующему принципу: сперва мандаты получают те, кто набрал при преимущественном голосовании более 25% от квоты, затем — кандидаты в порядке их размещения в партийном списке.

Что выборы в Польше могут изменить в европейской политике
Политика
Варшава, Польша

Ожидается, что палата проведет первое заседание 6 декабря, но формирование правящей коалиции вероятно не ранее начала 2024 года: до этого будет продолжать работу правительство Рютте. В 2021 году формирование правящего альянса из четырех партий — Народной партии за свободу и демократию»Рютте, «Христианско-демократического призыва», «Демократов 66» и «Христианского союза» — заняло 299 дней.

Читайте на РБК Pro
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
«Тихий наем» против «тихого увольнения»: какие тренды вошли в нашу жизнь
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться
Какой будет курс рубля после президентских выборов

Кто претендует на большую часть мест

Основных претендентов на вхождение в правительство четверо.

Прежде всего это правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD); ее лидером с лета является Дилан Ешильгёз-Зегериус, которая также занимает пост министра юстиции и безопасности. Согласно данным проекта Poll of Polls издания Politico, по состоянию на 20 ноября 18% голландцев готовы отдать свой голос за VVD.

Ешильгёз-Зегериус родом из семьи курдских беженцев, ранее живших в Турции. Тем не менее она занимает крайне радикальную позицию в отношении мигрантов (две трети голландцев считают миграционный вопрос основным на предстоящих выборах). В случае победы лидер VVD обещает ввести двухступенчатую систему предоставления убежища и выступает за предоставление гражданства мигрантам не ранее чем через десять лет постоянного проживания в Нидерландах. В 2022 году число просителей убежища в стране увеличилось на треть, до 50 тыс. человек, к концу 2023 года ожидается, что оно возрастет до 70 тыс.

Второе место делят левый альянс во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, состоящий из Лейбористской партии и «Зеленых левых», и центристский «Новый социальный контракт» (NSC) Питера Омцигта, образованный лишь за три месяца до выборов. У каждого — поддержка 16%. Альянс Тиммерманса — единственная левая сила, которая смогла заручиться достаточной базой избирателей, чтобы составить конкуренцию правым и центристам. Среди предвыборных обещаний альянса — увеличение подоходного налога, сокращение выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году, что выше целевого показателя ЕС в 55%. Фокус на экологических темах был ожидаемым в связи с тем, что Тиммерманс в 2019–2022 годах был еврокомиссаром по вопросам климата.

Омцигт же долгое время был членом парламента от партии «Христианско-демократический призыв» (CDA), но покинул ее в 2021 году, после скандала с выдачей детских пособий. Он предал гласности информацию, что примерно 20 тыс. семей, преимущественно принадлежащих к этническим меньшинствам, были несправедливо обвинены в мошенничестве при получении социальных выплат и по этой причине им было отказано в детских пособиях. Правительство попыталось урегулировать ситуацию, выделив потерпевшим более $500 млн, но в итоге кабинету, куда входили и представители CDA, пришлось уйти в отставку. Омцигт же создал себе репутацию борца против истеблишмента, выходцем из которого он сам является. Экономист по образованию, политик придерживается левых взглядов в экономике, в частности выступает за увеличение налогов для богатых и повышение минимальной заработной платы. В отношении миграционной политики Омцигт, как и Ешильгёз-Зегериус, продвигает правую повестку. Он уверяет, что откажется от премьерского кресла в случае победы его партии. Такую позицию он объясняет желанием проводить время с семьей: у 49-летнего Омцигта четверо детей.

Наконец, четвертой с показателем 15% идет крайне правая антиевропейская и антиисламская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. Он в политике уже более 25 лет, но за все это время партия ни разу не попадала в правительство, хотя на прошлых выборах пришла третьей. Именно эту цель Вилдерс сейчас и ставит; она выглядит достижимой на фоне роста популярности PVV, сопровождающего миграционный кризис. Вилдерс уже смягчил свою риторику и показал, что готов к компромиссам ради вхождения в состав правящей коалиции. Но PVV остается крайне радикальной: если раньше партия не признавала ислам как религию, то теперь пропагандирует уменьшение числа сторонников ислама в стране за счет сокращения незападной миграции и прекращение предоставления убежища таким просителям. Сам Вилдерс неоднократно призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран.

Остальные политические силы не набирают и 10% голосов.

Почему баварцы начали поддерживать правых в ФРГ
Политика
Маркус Зедер

Какой может быть коалиция

Politico и Reuters отмечают, что ни одна из лидирующих сил не сможет набрать более 20% голосов, а значит, в правящую коалицию войдут минимум три партии. Переговоры потребуют компромиссов от всех. Politico напоминает, что Ешильгёз-Зегериус уже дала понять, что не исключает союза с Партией свободы, в то время как Омцигт отверг такую возможность. «Вы можете сформировать только правительство, которое придерживается классических фундаментальных прав», — заявил он.

Следует также учитывать, что данные опросов существенно расходятся. Некоторые дают Партии свободы гораздо больше усредненных показателей агрегатора Poll of Polls. Агентство Bloomberg обнародовало результаты опроса I&O Research за 20 ноября, которые следующим образом отражают возможное распределение мест в палате представителей: Народная партия за свободу и демократию и альянс Лейбористской партии и «Зеленых левых» получат по 27 мест, Партия свободы — 26, а «Новый социальный контракт» — 21. Таким образом, за неделю левый альянс и PVV показали значительный рост, в то время как партия Омцигта потеряла в поддержке.

Нидерландский социолог и основатель школы Стива Джобса Морис де Хонд, основываясь на результатах собственного опроса, проведенного в выходные, и вовсе говорит, что Партия свободы и Народная партия за свободу и демократию делят первое место — обе получат по 26 кресел в парламенте. Другие два фаворита также идут вровень с небольшим отставанием от лидеров. The Financial Times допускает, что прогноз социолога может оказаться ненадежным, но даже в таких условиях коалиция, в основе которой будут партии Ешильгёз-Зегериус и Вилдерса, кажется наиболее вероятным исходом.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Нидерланды парламентские выборы антиисламизм правые правые радикалы

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Премьер Нидерландов Рютте после 13 лет на посту уйдет в отставку
Политика
Нидерланды прекратили добычу на крупнейшем в ЕС месторождении газа
Бизнес
Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров по F-16
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Какой будет курс рубля после президентских выборов Pro, 09:18
Как собрать самого себя по Бодрийяру: какой арт не разочаровывает РБК и СберПервый, 09:13
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 09:01
РБК проведет конференцию о государственно-частном партнерстве в России Бизнес, 09:00
Новый президент Аргентины Милей заявил об угрозе гиперинфляции Экономика, 08:52
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:50
Многолетняя депрессия достигаторов: как проявляется и что с ней делать Pro, 08:50
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Золотодобытчик «Южуралзолото» привлек ₽7 млрд в ходе IPO Инвестиции, 08:40
Над Крымом сбили три украинских беспилотника Политика, 08:34
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Москве поприветствовали соглашение между Израилем и ХАМАС о заложниках Политика, 08:18
Главные сенсации и бомбардиры. Что нужно знать об отборе на Евро-2024 Спорт, 08:13
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:05
Песков усомнился, что летчик-перебежчик Беленко прожил счастливую жизнь Политика, 08:04