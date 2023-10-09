Почему баварцы начали поддерживать правых в ФРГ

Земельные выборы в Баварии и Гессене зафиксировали рост популярности «Альтернативы для Германии» на западе ФРГ и недовольства правящей коалицией. Канцлеру Олафу Шольцу даже предложили сменить одного из ключевых министров

Маркус Зедер (Фото: Leonhard Simon / Getty Images)

Какими скандалами сопровождались выборы в Баварии

В воскресенье, 8 октября, в Баварии и Гессене прошли выборы в ландтаги (парламенты земель). Их итоги подтверждают тенденцию к ослаблению позиций федерального коалиционного правительства и уход немецких избирателей «вправо», хотя и вряд ли приведут к переменам в правящей коалиции.

В Баварии традиционно победу одержала «младшая сестра» Христианско-демократического союза (ХДС) — Христианско-социальный союз (ХСС), возглавляемый премьер-министром федеральной земли Маркусом Зедером. Партия показала результат 37% голосов, что лишь на 0,2% хуже результата 2018 года, вопреки прогнозам о возможном падении популярности христианских социалистов и, как следствие, ослаблении позиций Зедера в «союзе». Зедер наряду с главой ХДС Армином Лашетом рассматривался в качестве кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС на федеральных выборах 2021 года, но в итоге выдвинут был Лашет. А когда победу одержала Социально-демократическая партия Германии (СДПГ), пусть и с минимальным отрывом, Лашет, заранее провозгласивший себя победителем, еще сутки не мог найти в себе силы поздравить Олафа Шольца с победой, а затем сложил с себя полномочия председателя партии.

Значительного успеха в Баварии добились традиционные союзники ХСС — правая партия «Свободные избиратели». Она набрала 15,4% голосов (+4,2%), несмотря на скандал вокруг ее председателя и вице-премьера Баварии Хуберта Айвангера, которого обвинили в антисемитских взглядах за месяц до выборов. В СМИ попала информация о том, что он, будучи учеником старших классов, распространял антисемитские листовки, которые высмеивали Холокост. Айвангер отрицал свою причастность к этому и даже говорил о фальсификации, затем вину на себя взял его брат. Зедер, несмотря на вышедший на федеральный уровень скандал, отказался снимать Айвангера с должности вице-премьера (его решение поддержали 58% немцев).

Третий результат, также со значительным ростом, показала «Альтернатива для Германии» — 14,6% голосов (+4,4%); за ней с минимальным отрывом следуют «Зеленые» — 14,4% (-3,2%).

СДПГ показала небольшое падение, набрав 8,4% (-1,3%), а Свободно-демократической партии Германии (СвДП) и вовсе не удалось перешагнуть пятипроцентный барьер. В итоге она не войдет в состав нового ландтага.

По прогнозам Süddeutsche Zeitung, в Баварии в правящую коалицию вновь войдут ХСС и «Свободные избиратели», а «Альтернатива для Германии» формально станет крупнейшей оппозиционной силой, сместив с этой позиции «Зеленых». Ведущий кандидат от экологов Катарина Шульце уже возложила вину за рост популярности правых партий в Баварии на Зедера. «Тот, кто поет песню правых популистов, только делает их хор громче и сильнее», — сказала она. Сопредседатель «Зеленых» Людвиг Хартманн был еще более прямолинеен, обвиняя Зедера. Такая риторика со стороны «Зеленых» укладывается в контекст неприятия Зедером линии, которую продвигают «Зеленые» на федеральном уровне в качестве члена правящей коалиции. Зедер не раз критиковал «Зеленых» и лично министра иностранных дел Анналену Бербок. «Зеленые» в ответ обвиняли его в популизме.

Скандал вокруг Айвангера был не единственным, сопровождавшим выборы в баварский ландтаг. За несколько дней до голосования на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу было совершено нападение. По версии полиции, начавшей расследование инцидента, ему сделали укол перед выступлением на митинге в баварском городе Ингольштадт. В результате Хрупалла был доставлен в местную больницу, где находился в отделении интенсивной терапии. Пока врачи не нашли признаков отравления. Результаты дополнительных анализов станут известны ближе к концу недели. Состояние Хрупаллы оценивается как удовлетворительное. Сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель и несколько других членов АдГ уже назвали произошедшее попыткой убийства.

Почему голосование в Гессене поставило вопрос об отставке министра внутренних дел

В Гессене укрепить свои позиции удалось и христианским демократам, и АдГ. Первые показали резкий рост на 7,6% по сравнению с 2018 годом, набрав 34,6%, АдГ поднялась на 5,3%, набрав 18,4%. Все партии, входящие в федеральную правительственную коалицию, продемонстрировали падение популярности. В отличие от Баварии СвДП все же удалось удержаться в ландтаге — партия набрала минимальные 5% (-2,5%). Социал-демократы и «Зеленые» идут практически вровень — 15,1% (-4,7%) и 14,8% (-5%). Наиболее вероятный исход — продолжение работы действующей коалиции христианских демократов с «Зелеными», но премьер-министр федеральной земли Борис Рейн заявил, что намерен провести переговоры в том числе с социал-демократами и свободными демократами.

Резкое падение показателей социал-демократов в Гессене (их результат стал худшим за все время существования партии) стало предметом дискуссии в федеральном правительстве. Председатель земельного отделения партии и главный кандидат на выборах в Гессене Нэнси Фезер занимает пост министра внутренних дел в кабинете канцлера Шольца. После поражения в Гессене лидер Молодежного союза ХДС Йоханнес Винкель призвал отправить Фезер в отставку с министерской должности. «Исторически плохой результат СДПГ в ее бывшей родной земле Гессен стал вотумом недоверия федеральному министру внутренних дел», — пояснил он свою позицию. По словам Винкеля, Фезер лично несет ответственность за столь плохие результаты своей партии, так как они — отражение ее работы на посту министра, в частности в вопросах миграционной политики. На протяжении последних двух лет правительство ФРГ призывало к общеевропейским подходам в решении вопросов миграции, утверждает Винкель, но затем само же блокировало такие решения в Брюсселе. Берлину нужны новые подходы в этом вопросе, но они невозможны без нового человека во главе министерства.

В ответ Фезер заявила, что не собирается покидать министерский пост. Она сказала, что взяла на себя большой груз ответственности в Берлине и намерена и далее его нести. Также она поблагодарила канцлера Олафа Шольца и сопредседателя СДПГ Заскию Эскен, которая сопровождала ее на пресс-конференции. Эскен, в свою очередь, подчеркнула, что глава МВД «никогда не пренебрегала своими обязанностями» и потому у СДПГ «нет оснований предполагать, что она ослаблена результатами выборов».

О каких изменениях в обществе говорят результаты выборов

Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Итоги голосования в двух федеральных землях, в которых проживает четверть населения ФРГ, подтвердили две наметившиеся тенденции: рост поддержки правых, в частности АдГ, и одновременное падение популярности партий, входящих в состав правящей коалиции. Рейтинги АдГ начали резко идти вверх с мая 2023 года. Тогда, по данным исследовательского центра Insa, партия была популярна среди 15% населения ФРГ, сейчас же ее рейтинг составляет уже 22% (по данным за 7 октября). Выше лишь христианские демократы с 27%. У партии Шольца — 17%, у «Зеленых» — 14%, у СвДП — 6%.

Если ранее АдГ была популярна преимущественно на территории бывшей ГДР, то теперь она укрепляет свои позиции и на западе. «АдГ больше не является восточным явлением, она стала пангерманской народной партией. В Германии можно увидеть явное колебание избирателей слева направо. Люди не хотят запретов и политики, противоречащей их собственным интересам, — и вот результат», — прокомментировала нынешний успех партии Вайдель.

Портал Tagesschau связывает значительный рост поддержки АдГ с недовольством действиями правящей коалиции. При этом он подчеркивает, что назвать голосование протестным также нельзя, так как среди новых сторонников партии есть те, кто действительно поддерживает ее политическую линию, в частности в вопросах миграции и изменения климата. В то же время все меньше немцев, которые выбирают АдГ, обращают внимание на правоэкстремистскую составляющую партии (в АдГ есть члены с радикально правыми и ультраправыми взглядами, а сама партия находится под наблюдением Федерального ведомства по охране Конституции; с 2021 года ей присвоен статус «подозреваемой в правоэкстремистских преступлениях»).

Рост популярности АдГ уже давно беспокоит федеральное правительство, однако падение рейтингов всех трех входящих в него партий (СДПГ, «Зеленые», СвДП) — еще более острый сигнал о том, что в обществе растет недовольство политическим курсом Германии и канцлером Шольцем. Первая в истории ФРГ коалиция из трех партий уже два года раздираема разногласиями, а Шольца критикуют в том числе его однопартийцы. Остановить падение популярности правящих партий и рост поддержки правых без серьезных изменений (прежде всего в миграционной политике) будет сложно, прогнозирует Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что Бавария и Гессен — пока предупредительный выстрел, но выборы в Европарламент 2024 года могут стать настоящим протестным голосованием. Затем, в сентябре, должны пройти местные выборы в трех федеральных землях — Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Сейчас во всех трех землях лидирует АдГ, и ее хорошие результаты оказали бы еще большее давление на правящую коалицию и закрепили бы негативную тенденцию перед общенациональными выборами осенью 2025 года.