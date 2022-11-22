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Кремль призвал не сравнивать Путина с Хрущевым из-за Карибского кризиса

Дмитрий Песков призвал не сравнивать Путина и Хрущева из-за Карибского кризиса
Песков увидел сходство нынешней ситуации с Карибским кризисом в том, что «коллективный Запад во главе с США» столкнулся с Россией. При этом, подчеркнул он, Путина не стоит сравнивать с Хрущевым
Никита Хрущёв
Никита Хрущёв (Фото: Otto Noecker / dpa / ТАСС)

Сравнения президента России Владимира Путина и занимавшего пост первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева вряд ли уместны, несмотря на некоторые схожие признаки, заявил представитель главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит радио «Маяк».

«Путин — это Путин. А Хрущев — он был Хрущевым. Царство ему небесное, вот. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — пояснил Песков.

Он отметил, что в нынешнем и Карибском кризисе речь шла о «столкновении нас и коллективного Запада во главе с США», однако «нюансы, конечно, различные».

Никита Хрущев занимал должность первого секретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 год, он также возглавлял Совет министров СССР с 1958 по 1964 год. В октябре 1964 года он был отстранен от власти группой партийных деятелей, в которую входил будущий глава Советского Союза Леонид Брежнев.

Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года, он возник вскоре после размещения США ракет средней дальности «Юпитер» в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции «Анадырь» разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (часть из них была с ядерным зарядом) на Кубе.

Стороны договорились о компромиссе: СССР вывел ядерные ракеты с территории Кубы, США — из Италии и Турции, между Москвой и Вашингтоном создали горячую линию прямой связи между главами государств.

В конце октября, отвечая на вопрос о параллелях нынешней ситуации в мире с Карибским кризисом, президент заявил, что представить себя на месте Хрущева не может. «Ни в коем случае», — подчеркнул Путин и добавил, что Москва готова к «решению любых вопросов».

В Совете безопасности считают Карибский кризис примером того, как две сверхдержавы могут «могут отложить в сторону разделяющие их глубокие идеологические противоречия во имя совместной конструктивной работы на благо всего человечества».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Никита Хрущев Карибский кризис

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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