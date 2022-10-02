Настоятель Киево-Печерской лавры опроверг попытку контрабанды ценностей

О том, что митрополит Павел задержан за попытку провезти контрабандой церковные ценности, сообщили украинские СМИ. По его словам, он вез купленные в церковной лавке иконы, не имеющие никакой исторической и культурной ценности

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Фото: ТАСС)

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел записал видеообращение, в котором подтвердил, что его задержали на границе в Черновицкой области Украины, но опроверг попытку вывезти церковные ценности.

По словам митрополита, его с «единомышленниками» остановили на границе в Черновицкой области, которая расположена на западе Украины. Автомобиль обыскали, а их «долго мурыжили», пожаловался священнослужитель.

Павел утверждает, что они везли «купленные в иконной лавке иконы, которые не имеют никаких исторической и культурной ценностей». На границе их продержали шесть часов. «Я благословил СБУ, подарил шоколадки и календари, сделали общее фото, и нас пропустили через границу. У нас ничего ценного не было! Горе тем людям, которые распространяют неправду», — сказал он (цитата по «Фокус.ua»).

Ранее о том, что на границе был задержан настоятель

Киево-Печерской лавры, писало издание «Информационный поток». По данным издания, митрополит Павел (в миру — Петр Лебедь) пытался провезти контрабандой церковные ценности. При нем были сопроводительные документы, которые он сам и оформил, сообщал портал.

Митрополит Павел служит наместником Киево-Печерской лавры с 1994 года. В нынешний сан его возвели в 2011 году.

Настоятеля Киево-Печерской лавры украинские СМИ прозвали Паша Мерседес после конфликта с полицейскими. В 2015 году он не позволил инспекторам оштрафовать своего водителя на Mercedes-Benz S-класса за нарушение правил дорожного движения, сообщал телеканал ТСН.