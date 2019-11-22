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Болтон обвинил Белый дом в блокировке его личного Twitter
Бывший советник Дональда Трампа предположил, что в администрации испугались его негативных комментариев в социальной сети
Джон Болтон (Фото: Patrick Semansky / AP)

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в течение двух последних месяцев Белый дом блокировал ему доступ к персональному аккаунту в социальной сети Twitter.

Сообщения от Болтона не появлялись в Twitter с 10 сентября, когда он сообщил своим читателям, что попросил Трампа об отставке. 22 ноября с разницей в несколько часов он опубликовал три сообщения, в которых объяснил, почему отсутствовал в социальной сети.

«Рад, что вернулся в Twitter спустя два месяца. Объясню, что произошло. Мой аккаунт был несправедливо заблокирован после моей отставки с поста советника по национальной безопасности. Белый дом отказывался мне возвращать доступ к персональному Twitter. Боялись, что я могу что-то рассказать? Если кто-то считал, что я ударился в бега, то извините, вынужден вас разочаровать», — написал политик.

Болтон, который был советником Трампа с апреля 2018 года, был отправлен в отставку после совещания в Овальном кабинете в сентябре 2019 года, на котором обсуждались санкции против Ирана. Болтон выступал против смягчения ограничений в адрес Тегерана, однако его позицию не поддержали другие участники встречи.

Позже Трамп рассказал, что Болтон совершил много ошибок на посту советника по национальной безопасности. Он допускал некорректные высказывания при общении с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также придерживался «неверной позиции» по Венесуэле. Ранее СМИ сообщали, что Болтон уверял Белый дом в быстром свержении президента Николаса Мадуро, а в реальности быстрой смены власти в Венесуэле не получилось.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Джон Болтон, Twitter
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