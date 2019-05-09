Трамп посчитал себя обманутым из-за обещаний быстрой победы в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп высказал недовольство членам своей администрации касательно ситуации в Венесуэле. По словам чиновника, чиновники ввели его в заблуждение

Фото: Evan Vucci / AP

Трамп считает, что был обманут своим окружением, которое обещало быструю победу лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо над президентом Николасом Мадуро, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. В частности, претензии президент высказал советнику по национальной безопасности Джону Болтону, который, по мнению Трампа, пытается втянуть его в войну.

WP указывает, что формально американская политика в отношении Венесуэлы остается прежней: Белый дом по-прежнему настаивает на уходе Мадуро. Однако при этом в американской администрации теперь признают, что быстро заменить нынешнего президента на Гуаидо не получится. Сам Трамп заявляет Болтону и другим соратника, что они недооценили Мадуро, который оказался «крепким орешком», отказался покидать Венесуэлу и подавил попытку переворота на прошлой неделе.

Собеседники газеты указывают, что Болтон в течение нескольких дней заверял президента, что Мадуро постоянно живет в бункере и боится предательства ближайшего окружения. Однако Трамп теперь считает, что его советник сгущает краски.

При этом планов отправить в отставку Болтона у президента нет, но и принимать решительные меры по свержению Мадуро Трамп предпринимать не собирается, учитывая в том числе и противостояние с Ираном. Тем более, что глава США не считает, что Венесуэла несет непосредственную угрозу его стране, а военное вмешательство может привести к новому конфликту с Россией.

Собеседники WP также указывают, что Трамп в действительности симпатизирует Гуаидо, однако не уверен в том, что на него надо делать основную ставку, поскольку полного понимания его действий в администрации нет.