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Политика ,  
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Швеция обвинила российский корабль в нарушении границы
Российский корабль вошел на «территорию Швеции» к западу от Гетеборга без разрешения, сообщили власти страны. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 ноября

Российский «государственный корабль» вошел на «шведскую территорию» к западу от города Гетеборг без разрешения властей страны. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщают издания NSD и Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление Вооруженных сил Швеции.

Швеция расценивает произошедшее как нарушение правил, поскольку «у судна не было действующего разрешения».

Пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Филипп Саймон отказался отвечать на уточняющие вопросы шведских изданий. «Мы внесли всю имеющуюся информацию в отчет, который передали в правительство Швеции», — сказал он.

Министерство обороны Швеции также отказалось прокомментировать инцидент с российским кораблем в Гетеборге. «Обычно мы не комментируем нарушения. Они могут быть разных видов, и это может быть государственной тайной. Вооруженные силы доложили, что это произошло», — заявил пресс-секретарь министра обороны Питер Хультквист.

Политика
Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России

В конце сентября The Guardian со ссылкой на представителя флота писала, что Швеция перенесла свою секретную базу Военно-морских сил на остров Мускё, расположенный примерно в 25 милях (40 км) от Стокгольма, для зашиты от предполагаемой угрозы Москвы. «Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Маскё», — рассказывал в интервью газете старший аналитик Шведского института оборонных исследований Никлас Грэндзолм. 

Как сообщало британское издание, Швеция резко сократила свои военные расходы после окончания «холодной» войны: с 2,5% ВВП в 1990 году до почти 1% к 2010 году. Так, например, верфь в Маскё была продана немецкой инжиниринговой компании Thyssen Krupp. По словам экспертов, ситуация изменила аннексия Россией Крыма в 2014 году. «Сейчас перед Швецией стоит трудная и долгосрочная задача по восстановлению должного уровня подготовки вооруженных сил», — заявил Никлас Грэндзолм.    

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Швеция
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