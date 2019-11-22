Швеция обвинила российский корабль в нарушении границы

Российский корабль вошел на «территорию Швеции» к западу от Гетеборга без разрешения, сообщили власти страны. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 ноября

Российский «государственный корабль» вошел на «шведскую территорию» к западу от города Гетеборг без разрешения властей страны. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщают издания NSD и Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление Вооруженных сил Швеции.

Швеция расценивает произошедшее как нарушение правил, поскольку «у судна не было действующего разрешения».

Пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Филипп Саймон отказался отвечать на уточняющие вопросы шведских изданий. «Мы внесли всю имеющуюся информацию в отчет, который передали в правительство Швеции», — сказал он.

Министерство обороны Швеции также отказалось прокомментировать инцидент с российским кораблем в Гетеборге. «Обычно мы не комментируем нарушения. Они могут быть разных видов, и это может быть государственной тайной. Вооруженные силы доложили, что это произошло», — заявил пресс-секретарь министра обороны Питер Хультквист.