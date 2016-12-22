Грызлов прокомментировал назначение Киевом представителя по Донбассу

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов выразил надежду, что назначение Евгения Марчука новым главой украинской делегации на переговорах по Донбассу «придаст новый импульс работе».

По его словам, дополнительные предпосылки для этого создает опыт работы Марчука. «Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки», — сказал журналистам Грызлов.

Грызлов также отметил, что представители Украины «перешли в режим ожидания президентских выборов». «По ходу сегодняшней встречи, как и неоднократно ранее, украинская сторона уходила от обсуждения ряда содержательных вопросов под надуманными предлогами», — сказал он. Грызлов пояснил, что одним из таких предлогов были выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, состоявшиеся 11 ноября. «Отмечу, что выборы не меняют обязательств Донбасса и Киева, предусмотренных в Минских соглашениях», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас российская делегация совместно с ОБСЕ дорабатывает пакет мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Эти меры должны быть доработаны к следующей встрече.

Ранее 22 ноября президент Украины назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, Марчук «хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и жестко отстаивает национальные интересы Украины».

До назначения Марчука представителем Киева в Контактной группе по Донбассу был экс-президент Украины Леонид Кучма. В начале октября Кучма объявил о своем уходе с этого поста из-за возраста. После этого обязанности Кучмы временно исполнял советник президента Руслан Демченко. По словам Ирины Геращенко, стать постоянным представителем Киева Демченко помешал его официальный статус советника президента.