Таможня рассказала об уголовном деле против производителя шин Bridgestone

Следственные действия в московском, петербургском и ульяновском офисах японского производителя шин проходили в рамках открытого уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере

Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

Обыски в офисах компании — производителя шин Bridgestone прошли на основании уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом в разговоре с РБК заявила пресс-секретарь Балтийской таможни Алина Шмидт.

«Сотрудниками Балтийской таможни в рамках возбужденного уголовного дела по пункту «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере) проведены обыски в ряде офисов компании Bridgestone в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске», — сообщила РБК пресс-секретарь Балтийской таможни Алина Шмидт.

Следственные действия, как писал ранее РБК со ссылкой на источники, прошли в минувший вторник, 20 ноября, в московском и ульяновском офисах японской компании. В московский офис, расположенный на Летниковской улице, правоохранители пришли при поддержке СОБРа, говорил собеседник РБК. В Ульяновске следственные действия прошли на заводе про производству шин для легковых автомобилей. Об обысках в петербургском офисе Bridgestone ранее известно не было.

В самой Bridgestone говорили, что во вторник в офис компании приходили «представители Балтийский таможни», но без полицейских. «Это по поводу поставки оборудования, которое произошло примерно три года назад», — объясняла директор по маркетингу Bridgestone в России Вера Мошкина. Она заверила, что компания полностью готова к сотрудничеству с представителями таможни.