Силовики пришли с проверкой в офис производителя шин Bridgestone в Москве

В московском офисе компании — производителе шин Bridgestone прошли следственные действия, рассказал РБК источник, близкий к компании. По его словам, силовики приходили в офис компании во вторник.
Директор по маркетингу Bridgestone в России Вера Мошкина уточнила, что компанию 20 ноября «посетили представители Балтийской таможни». «Это по поводу поставки оборудования, которое произошло примерно три года назад», — сказала она. По ее словам, в офисах не было полицейских.
«Мы подчеркиваем, что Bridgestone — мировой лидер в производстве шин, абсолютно белая, чистая, прозрачная компания. Мы полностью готовы и открыты к сотрудничеству с представителями таможни. В настоящее время работаем в полноценном режиме в каждом из офисов», — добавила она.
По словам источника РБК, следственные действия «начались с раннего утра и были до позднего вечера». В офисе на Летниковской улице, по его словам, силовики работали при поддержке СОБРа. «По информации сотрудников, которых опрашивали, компанию и генерального директора подозревают в уклонении от уплаты таможенных сборов», — сказал он.
Собеседник РБК добавил, что следственные действия прошли и на заводе в Ульяновске — там у компании есть завод по производству шин для легковых автомобилей.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не обладают информацией об обысках в офисе компании Bridgestone. РБК направил запрос в Балтийскую таможню.
Bridgestone с головным офисом в Японии — крупнейший производитель шин в мире, по состоянию на июль 2018 года ей принадлежало 181 предприятие в 24 странах мира. По итогам 2017 года консолидированная чистая прибыль компании составила 288,2 млрд иен (около $2,5 млрд).