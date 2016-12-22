ГИБДД предложила штрафовать за употребление димедрола за рулем

Законопроект о запрете употребления лекарств, которые вызывают одурманивающий эффект, ГИБДД готовит совместно с Минздравом. В прошлом году на дорогах чаще всего останавливали тех, кто принимал димедрол и фенобарбитал

Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС

Госавтоинспекция и Минздрав готовят поправки, которые дадут основание ввести запрет на употребление водителями лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на врио замглавы ГИБДД Александра Быкова.

В прошлом году в Москве автоинспекторы выявили 244 случая, когда сидевшим за рулем транспортного средства гражданам нельзя было вынести заключение об опьянении, поскольку в их крови не было алкоголя, наркотических или психотропных веществ, но и состояние абсолютно трезвым назвать было нельзя из-за приема лекарств. Чаще всего у водителей находили в организме фенобарбитал, который назначается врачами в качестве седативного препарата, и димедрол.

Изначально идеей о внесении поправок в ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения) занималась только ГИБДД. Затем к разработке инициативы присоединился Минздрав.

Предложение ввести такой запрет поддержал и первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Вместе с тем он упрекнул Минздрав, что ведомство «проявляет удивительную пассивность в этой сфере». Парламентарий считает, что в документе нужно выделить как минимум два разных состава правонарушения:

первый, с более мягкими санкциями, — для граждан, которые принимали тот или иной запрещенный лекарственный препарат в терапевтических дозах;

второй, с более жестким наказанием, — для тех, кто «глотает таблетки пачками», чтобы добиться одурманивающего эффекта; их депутат предложил лишать водительских прав и ставить на учет в наркологическом диспансере.

Опрошенные изданием эксперты считают, что решить проблему будет не так просто. Например, заведующий отделением медосвидетельствования на состояние опьянения Московского научно-практического центра наркологии Владимир Егоров отмечает, что в отношении лекарств сложно прописать четкие критерии, как в случае с алкоголем.

«Разные лекарства по-разному действуют в зависимости от дозы, состояния организма конкретного человека», — подчеркнул эксперт.

Другая проблема, по словам Егорова, заключается в том, что производители по-разному формулируют ограничения к вождению или вовсе не дают такой информации в инструкциях к препаратам.

​«Врач, выписывая препарат, должен предостеречь пациента от управления автомобилем. Сделал он это или нет, проконтролировать невозможно», — добавил эксперт.