Губернатор Флориды призвал к возвращению «здравого смысла» в конгресс США

Десантис призвал к возвращению «здравого смысла» в конгресс США
Губернатор-республиканец Десантис вместе с демократом Троном призвали ограничить сроки работы конгрессменов. Нередко члены законодательного органа занимают свои посты более 40 лет
Капитолий, Вашингтон, США
Капитолий, Вашингтон, США (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис и демократ, бывший конгрессмен от Мэрилэнда Дэвид Трон призвали ввести ограничения по срокам работы членов конгресса, чтобы он не превращался в «дом престарелых». Об этом говорится в их колонке для The New York Times (NYT).

«Пришло время ввести ограничения по срокам для членов конгресса. В этом духе мы вдвоем — один республиканец, а другой демократ — будем сопредседателями национальной кампании в рамках организации U.S. Term Limits, направленной на восстановление подотчетности, конкуренции и здравого смысла в Капитолии», — говорится в колонке.

Авторы статьи отметили, что нынешний шатдаун в стране — приостановка работы правительства из-за несогласованного финансирования — отражает более глубокую проблему, чем разногласия партий, — контроль над конгрессом «карьерными политиками», «которые, кажется, больше озабочены удержанием власти, чем служением обществу».

20 октября в конгрессе в одиннадцатый раз за последние недели был отклонен предложенный республиканцами законопроект о финансах для федерального правительства, что продлило начавшийся 1 октября шатдаун.

Президент США Дональд Трамп тем самым установил рекорд по суммарной продолжительности пауз в работе правительства и всех госучреждений, за оба президентских срока, — 57 суток.

Десантис и Трон отмечают, что конгрессмены постоянно переизбираются, что не дает новым политикам со свежими идеями приходить в законодательный орган. Республиканец и демократ предложили два пути ввести ограничение числа сроков: либо это сделает сам конгресс, либо инициативу могут выдвинуть штаты. По мнению Десантиса и Трона, ни один из путей не будет легким, но это необходимый шаг для объединения разделенного общества.

В США началась четвертая неделя шатдауна: сколько длились предыдущие
Политика
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года

NBC в январе 2025-го приводил данные, по которым средний возраст конгрессменов — 58,9 года. В палату представителей нельзя баллотироваться тем, кто младше 25, в сенат — младше 30. Средний стаж работы членов, избранных в нынешний, 119-й конгресс, по состоянию на тот же месяц составлял 8,6 года в палате представителей и 11,2 года в сенате. Самый долгий срок службы в нынешнем конгрессе — 44 года у трех членов. И это не рекордная длительность — были те, кто занимал место конгрессменов 45–48 лет.

