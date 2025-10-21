 Перейти к основному контенту
Сенат США в 11-й раз не принял законопроект о финансах правительства

Сенат Конгресса Соединенных Штатов 20 октября в одиннадцатый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект о финансах для федерального правительства. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Одобренный Палатой представителей документ поддержали 50 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 43. Всего для одобрения законопроекта нужны 60 голосов.

«Это уже третья по продолжительности приостановка работы правительства в истории и <...> это уже самая продолжительная полная приостановка работы правительства за всю историю», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) в 20-й день приостановки работы правительства. 

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что президенту США Дональду Трампу нужно «свернуть с поля для гольфа» и начать работу по прекращению приостановки работы правительства. Он также заявил, что «республиканцы в Палате представителей и Сенате ничего не делают без разрешения своего босса, Дональда Трампа». Он настаивает на том, что президент должен играть более активную роль в прекращении приостановки работы правительства.

Материал дополняется

