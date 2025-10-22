 Перейти к основному контенту
На границе Белоруссии и Латвии нашли избитых беженцев, один погиб

Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией избитых беженцев, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики. Один из мужчин скончался.

«Белорусские пограничники в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, несущих тело своего товарища. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь», — говорится в публикации.

Следователем осмотрено тело погибшего иностранца, назначены судебно-медицинские экспертизы. СК начал проверку инцидента.

С помощью переводчика избитые граждане Эритреи рассказали, что находились втроем на территории Латвии, где их остановили люди в форме, после чего затолкали в микроавтобус, избили и применили электрошокеры. В итоге 29-летний мужчина упал и перестал двигаться. После этого, по словам иностранцев, их привезли к границе и заставили через калитку для животных перейти границу в Белоруссию.

Мигранты на границе Белоруссии и ЕС устроили потасовку из-за продуктов
Общество

Правительство Латвии в августе 2021 года ввело режим ЧП на территории вблизи границы с Белоруссией в связи с увеличением числа мигрантов, пытающихся перейти ее. Это произошло на фоне разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу белорусской авиакомпании Belavia. С тех пор белорусские власти регулярно сообщают об обнаружении вблизи границы с Латвией тел беженцев.

В 2024-м президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что на западной границе республики сложилась тяжелая ситуация с мигрантами. По его словам, через забор, разделяющий Белоруссию и западные страны, «десятками выбрасывают трупы».

