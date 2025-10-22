 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico рассказало, как Макрон стал из чемпиона Европы «главным занудой»

Politico: в ЕС заявили, что Макрон больше не чемпион Европы и «портит вечеринку»
Макрон утратил роль лидера и вдохновителя Европы, став осторожным политиком, сосредоточенным на внутренних проблемах страны, из-за внутриполитических проблем и отставок в правительстве, пишет Politico
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Borut Zivulovic / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который считался главным идеологом обновления Европы и лидером, способным вдохнуть жизнь в идею «стратегической автономии» Евросоюза, стал осторожнее, пишет Politico, побеседовав с десятью источниками среди дипломатов и политиков.

«Этот Макрон полностью поглощен внутренними проблемами. Он уже не тот чемпион Европы, которого мы когда-то знали», — сказал один из них.

Амбиции Макрона сдерживаются внутриполитическими кризисами во Франции, а влияние — чередой кадровых перестановок. Президент сменил пять премьер-министров менее чем за два года. Такая нестабильность, поясняют дипломаты, мешает Парижу определять повестку ЕС, разрабатывать и продвигать стратегические документы, координировать позиции министров. Хаотичность в правительстве вынуждает Макрона отвергать потенциально непопулярные предложения, предпочитая бюрократические реформы громким европейским инициативам.

Politico рассказало, как Макрон пытается сохранить свое наследие
Политика
Эмманюэль Макрон

В частности, Париж выступил против создания «стены беспилотников», предложенной председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также отказался поддержать идею лишения Будапешта права вето по вопросам вступления Украины в ЕС. Союзники Макрона также признают, что эти решения противоречат его прежним обещаниям.

Второй президентский срок Макрона кончается через два года, в 2027-м. Несмотря на это, зарубежные дипломаты уже говорят о нем в прошедшем времени и рассуждают о «наследии», пишет Politico. Издание также отмечает, что попытки французского лидера сохранить собственное политическое наследие могут навредить его сторонникам, которые решат баллотироваться на пост президента.

Ранее в октябре газета The Financial Times (FT) писала об оттоке личных инвестиций из Франции на фоне участившейся смены премьеров и того, что кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год. По данным на конец первого квартала 2025 года, государственный долг Франции достиг €3,346 трлн, что составляет 114% от ВВП страны.

