 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

FT рассказала об оттоке средств из Франции из-за политики и налогов

FT: юристы рассказали о непрерывном оттоке «сумасшедших» сумм из Франции
Отток средств усилился после роспуска французского Нацсобрания и объявления досрочных выборов в парламент летом 2024 года. Чаще активы переводят для предосторожности, а не чтобы уехать из страны, пишет FT
Париж, Франция
Париж, Франция (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Состоятельные французы все чаще переводят свои средства за границу — в Люксембург и Швейцарию, сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на управляющих активами, банкиров и юристов. Эта тенденция усилилась сначала после проведения во Франции внеочередных выборов в 2024-м, а потом и на фоне участившейся смены премьеров.

Ситуация коснулась, в частности, парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine, среди клиентов которой есть профессиональные спортсмены и предприниматели.

«Большая часть активов, с которыми мы работаем, находится уже не во Франции, а в договорах страхования жизни в Люксембурге. Этот процесс действительно ускоряется», — сказал основатель компании Гийом Луччини.

Налоговый юрист, работавший со страховыми компаниями в Люксембурге во время парламентских выборов во Франции в 2024 году, Оливье Румелиана назвал отток клиентов в Люксембург «беспрецедентным» и добавил, что он продолжается до сих пор. Луччини сказал, что «сумасшедшее» количество капитала также направляется в Швейцарию, где у его компании есть филиал.

«В июне прошлого года количество запросов, связанных с Люксембургом, удвоилось. С тех пор с каждым новым всплеском нестабильности количество запросов увеличивается», — сказал сооснователь компании Avant-Garde Family Office Бенжамен Ле Мэтр.

Он поделился, что большая часть новых средств, поступает в Люксембург, а статус Швейцарии как «налогового убежища» также привлекает людей, которые инвестируют в ценные бумаги, хранящиеся на счетах в этой стране.

Как пишет газета, чаще всего активы переводят за границу в качестве меры предосторожности, а не для того, чтобы уехать из страны. «Возможно, сегодня люди не готовы уезжать из Франции, но это поможет им легче адаптироваться в будущем, если возникнет такая необходимость», — сказала соучредитель Carat Capital Сандрин Женет.

Макрон решил отправиться в Египет в день дедлайна по бюджету
Политика
Эмманюэль Макрон

Отток личных инвестиций из Франции усилился после того, как президент страны Эмманюэль Макрон в июне 2024 года объявил о роспуске Нацсобрания и досрочных парламентских выборах после победы ультраправой партии RN на выборах в Европарламент. В парламенте ультраправые укрепили свои позиции, что привело к зависимости правительства от оппозиции. В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году.

В 2025 году тенденция с оттоком инвестиций продолжилась. Это произошло на фоне смены премьера, а также на фоне обсуждения налогов для самых богатых граждан в попытке сократить огромный дефицит бюджета, пишет FT.

Лекорню подал прошение об отставке утром 6 октября — через несколько часов после того, как представил свой кабинет, и спустя менее чем месяц после назначения на пост главы правительства. А 10 октября Макрон вновь назначил его премьером. Лекорню пообещал согласовать бюджет на 2026 год.

На фоне растущего государственного долга кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год. По данным на конец первого квартала 2025 года, государственный долг Франции достиг €3,346 трлн, что составляет 114% от ВВП страны.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Франция Швейцария Люксембург отток капитала
Материалы по теме
В правительстве Франции запланировали приостановить пенсионную реформу
Политика
Макрон решил отправиться в Египет в день дедлайна по бюджету
Политика
Politico рассказало, как Макрон пытается сохранить свое наследие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Макрон прокомментировал ограбление Лувра Политика, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Израиль сообщил, что возобновил соблюдение мира в Газе после ударов Политика, 22:49
Премьер Большого театра упал во время балета «Иван Грозный» Общество, 22:43
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Еще два российских аэропорта ограничили прием рейсов Политика, 22:17
В Дагомысе загорелись три частных дома и машина Общество, 21:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
FT рассказала об оттоке средств из Франции из-за политики и налогов Экономика, 21:45
Marca узнала, кто может возглавить «Спартак» вместо Станковича Спорт, 21:43
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 21:42
В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки Общество, 21:39
Тюкавин спас «Динамо» от проигрыша «Ахмату» на 93-й минуте Спорт, 21:38
Politico узнало о намерении ЕС расширить проверки судов теневого флота Политика, 21:36