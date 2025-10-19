FT рассказала об оттоке средств из Франции из-за политики и налогов

Отток средств усилился после роспуска французского Нацсобрания и объявления досрочных выборов в парламент летом 2024 года. Чаще активы переводят для предосторожности, а не чтобы уехать из страны, пишет FT

Париж, Франция (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Состоятельные французы все чаще переводят свои средства за границу — в Люксембург и Швейцарию, сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на управляющих активами, банкиров и юристов. Эта тенденция усилилась сначала после проведения во Франции внеочередных выборов в 2024-м, а потом и на фоне участившейся смены премьеров.

Ситуация коснулась, в частности, парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine, среди клиентов которой есть профессиональные спортсмены и предприниматели.

«Большая часть активов, с которыми мы работаем, находится уже не во Франции, а в договорах страхования жизни в Люксембурге. Этот процесс действительно ускоряется», — сказал основатель компании Гийом Луччини.

Налоговый юрист, работавший со страховыми компаниями в Люксембурге во время парламентских выборов во Франции в 2024 году, Оливье Румелиана назвал отток клиентов в Люксембург «беспрецедентным» и добавил, что он продолжается до сих пор. Луччини сказал, что «сумасшедшее» количество капитала также направляется в Швейцарию, где у его компании есть филиал.

«В июне прошлого года количество запросов, связанных с Люксембургом, удвоилось. С тех пор с каждым новым всплеском нестабильности количество запросов увеличивается», — сказал сооснователь компании Avant-Garde Family Office Бенжамен Ле Мэтр.

Он поделился, что большая часть новых средств, поступает в Люксембург, а статус Швейцарии как «налогового убежища» также привлекает людей, которые инвестируют в ценные бумаги, хранящиеся на счетах в этой стране.

Как пишет газета, чаще всего активы переводят за границу в качестве меры предосторожности, а не для того, чтобы уехать из страны. «Возможно, сегодня люди не готовы уезжать из Франции, но это поможет им легче адаптироваться в будущем, если возникнет такая необходимость», — сказала соучредитель Carat Capital Сандрин Женет.

Отток личных инвестиций из Франции усилился после того, как президент страны Эмманюэль Макрон в июне 2024 года объявил о роспуске Нацсобрания и досрочных парламентских выборах после победы ультраправой партии RN на выборах в Европарламент. В парламенте ультраправые укрепили свои позиции, что привело к зависимости правительства от оппозиции. В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году.

В 2025 году тенденция с оттоком инвестиций продолжилась. Это произошло на фоне смены премьера, а также на фоне обсуждения налогов для самых богатых граждан в попытке сократить огромный дефицит бюджета, пишет FT.

Лекорню подал прошение об отставке утром 6 октября — через несколько часов после того, как представил свой кабинет, и спустя менее чем месяц после назначения на пост главы правительства. А 10 октября Макрон вновь назначил его премьером. Лекорню пообещал согласовать бюджет на 2026 год.

На фоне растущего государственного долга кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год. По данным на конец первого квартала 2025 года, государственный долг Франции достиг €3,346 трлн, что составляет 114% от ВВП страны.