 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Дублине начались акции из-за обвинений мигранта в насилии над ребенком

В Ирландии начались протесты из-за обвинений мигранта в насилии над ребенком
Протесты идут уже второй день, поводом стало предъявление обвинений мигранту в изнасиловании десятилетней девочки. Крупную акцию, проходившую у гостиницы для просителей убежища, правоохранители разогнали

В Ирландии начались массовые протесты после обвинения африканского мигранта в изнасиловании десятилетней девочки, сообщаeт RTE.

Как отмечает Sky News, протесты идут второй день подряд. Крупная  акция прошла возле гостиницы Citywest в Дублине, где размещаются просители убежища.В ней участвовало порядка 2 тыс. человек: люди в капюшонах и масках бросали в полицейских фейерверки, дорожные конусы, кирпичи и другие предметы. Была разгромлена остановка и подожжен полицейский фургон.

Вэнс опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе короля на фоне протестов
Политика
Фото:Джей Ди Вэнс / Bluesky

Некоторые протестующие, как сообщила полиция, были вооружены инструментами и садовыми вилами. Они портили общегородское имущество. Участники акции также пытались направить лазерные указки на полицейский вертолет, который прибыл к месту событий.

По данным The Guardian, поводом для протестов послужило предъявление обвинений 26-летнему просителю убежища. Он подозревается в нападении на девочку в Citywest или рядом с этой гостиницей. Она находится в районе Саггарт на юго-западе Дублина. Предполагается, что мигрант изнасиловал ребенка.

Полиция применила перцовый газ в отношении протестующих, которые пытались прорвать выстроенную ею линию обороны. К 21:00 по местному времени (00:00 мск) были привлечены дополнительные подразделения, а также конный отряд полиции, кинологи и поддержка с воздуха. Впоследствии правоохранители начали оттеснять протестующих, используя водомет.

Спустя час протесты были разогнаны. Всего в операции участвовало более 300 сотрудников полиции.

В рамках протестов одна полицейская получила травму ноги. Шесть человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

Ирландский министр юстиции Джим О’Каллаган заявил, что использование преступления теми, кто хочет «посеять раздор в нашем обществе, не является неожиданностью». «Это неприемлемо и повлечет за собой решительные меры», — пообещал он.

Комиссар полиции Джастин Келли, в свою очередь, подчеркнул, что протест был не мирным, а действия активистов можно охарактеризовать только как хулиганство. Толпа была настроена исключительно на насилие, и власти начнут процесс установления личности виновных и привлечения их к ответственности, подчеркнул он.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ирландия протесты изнасилование мигранты
Материалы по теме
Вэнс опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе короля на фоне протестов
Политика
Протестующие напали на кортеж президента Эквадора с камнями и оружием
Политика
Президент Мадагаскара объяснил бегство из страны на фоне протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:25
КНДР запустила баллистическую ракету Политика, 03:10
Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая Политика, 02:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы Политика, 02:30
В Дублине начались акции из-за обвинений мигранта в насилии над ребенком Политика, 02:24
Второй аэропорт ограничил полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вучич заявил о желании Европы отгородиться «занавесом» от России Политика, 01:49
Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином под вопросом Политика, 01:32
В Москве госпитализировали мужа актрисы Дружининой, кинооператора Мукасея Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп раскрыл, когда станет известна судьба его встречи с Путиным Политика, 00:55
Дмитриев опроверг сообщения об отмене встречи Путина и Трампа Политика, 00:29
«Наказали себя». Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Игры Спорт, 00:19