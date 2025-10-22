В Дублине начались акции из-за обвинений мигранта в насилии над ребенком

В Ирландии начались протесты из-за обвинений мигранта в насилии над ребенком

Протесты идут уже второй день, поводом стало предъявление обвинений мигранту в изнасиловании десятилетней девочки. Крупную акцию, проходившую у гостиницы для просителей убежища, правоохранители разогнали

В Ирландии начались массовые протесты после обвинения африканского мигранта в изнасиловании десятилетней девочки, сообщаeт RTE.

Как отмечает Sky News, протесты идут второй день подряд. Крупная акция прошла возле гостиницы Citywest в Дублине, где размещаются просители убежища.В ней участвовало порядка 2 тыс. человек: люди в капюшонах и масках бросали в полицейских фейерверки, дорожные конусы, кирпичи и другие предметы. Была разгромлена остановка и подожжен полицейский фургон.

Некоторые протестующие, как сообщила полиция, были вооружены инструментами и садовыми вилами. Они портили общегородское имущество. Участники акции также пытались направить лазерные указки на полицейский вертолет, который прибыл к месту событий.

По данным The Guardian, поводом для протестов послужило предъявление обвинений 26-летнему просителю убежища. Он подозревается в нападении на девочку в Citywest или рядом с этой гостиницей. Она находится в районе Саггарт на юго-западе Дублина. Предполагается, что мигрант изнасиловал ребенка.

Полиция применила перцовый газ в отношении протестующих, которые пытались прорвать выстроенную ею линию обороны. К 21:00 по местному времени (00:00 мск) были привлечены дополнительные подразделения, а также конный отряд полиции, кинологи и поддержка с воздуха. Впоследствии правоохранители начали оттеснять протестующих, используя водомет.

Спустя час протесты были разогнаны. Всего в операции участвовало более 300 сотрудников полиции.

В рамках протестов одна полицейская получила травму ноги. Шесть человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

Ирландский министр юстиции Джим О’Каллаган заявил, что использование преступления теми, кто хочет «посеять раздор в нашем обществе, не является неожиданностью». «Это неприемлемо и повлечет за собой решительные меры», — пообещал он.

Комиссар полиции Джастин Келли, в свою очередь, подчеркнул, что протест был не мирным, а действия активистов можно охарактеризовать только как хулиганство. Толпа была настроена исключительно на насилие, и власти начнут процесс установления личности виновных и привлечения их к ответственности, подчеркнул он.