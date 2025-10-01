Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд
Американский предприниматель Илон Маск преодолел очередной рубеж и стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд. Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, рекордный показатель был достигнут в 15:30 по восточному времени (22:30 мск).
По итогам торгов сегодня акции Tesla выросли почти на 4%, увеличив состояние Маска примерно на $9,3 млрд. Стоимость акций производителя электромобилей почти удвоилась с тех пор, как Маск в апреле объявил о своем уходе с поста куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE), чтобы уделять больше времени Tesla.
Позднее значение индекса Forbes незначительно изменилось, по состоянию на 23:10 мск журнал оценивает состояние Маска в $499,5 млрд.
Материал дополняется
