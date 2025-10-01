 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд

Американский предприниматель Илон Маск преодолел очередной рубеж и стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд. Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, рекордный показатель был достигнут в 15:30 по восточному времени (22:30 мск).

По итогам торгов сегодня акции Tesla выросли почти на 4%, увеличив состояние Маска примерно на $9,3 млрд. Стоимость акций производителя электромобилей почти удвоилась с тех пор, как Маск в апреле объявил о своем уходе с поста куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE), чтобы уделять больше времени Tesla.

Позднее значение индекса Forbes незначительно изменилось, по состоянию на 23:10 мск журнал оценивает состояние Маска в $499,5 млрд.

FT рассказала о причинах переполоха в компаниях Маска
Бизнес
Илон Маск

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Boeing заменит бомбы, использованные при ударах США по Ирану Политика, 23:20
В ООН на вопрос об Украине сочли очевидным право людей говорить по-русски Политика, 23:08
Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд Бизнес, 23:01
ЦСКА по пенальти победил «Локомотив» в Кубке России Спорт, 22:48
Французские военные задержали членов экипажа связываемого с Россией судна Политика, 22:43
В Днепре после зеленой вспышки произошли перебои со светом Политика, 22:37
Прокуратура потребовала ₽1 млрд за недостроенный мемориал «Курская битва» Политика, 22:23
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 22:19
Израиль блокировал флотилию с Тунберг, везущую помощь для сектора Газа Политика, 22:17
Инновации в фокусе: столица примет международный технологический саммит Радио, 22:00
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 21:59
Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином Политика, 21:56
СКА в третий раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 21:54
В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026 Спорт, 21:51