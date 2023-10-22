Прокуратура Албании обвинила в коррупции экс-премьера и его зятя

Бывший премьер, депутат-оппозиционер Сали Бериша назвал обвинения политическими и заявил, что за ними стоит премьер-министр, лидер правящей Социалистической партии Эди Рама

Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша (в центре) (Фото: REUTERS/Florion Goga/File Photo)

Прокуратура Албании обвинила в коррупции бывшего премьер-министра страны, главу оппозиционной Демократической партии

Сали Беришу, передает Bloomberg. Расследование касается приватизационной сделки с землей и объектами футбольного клуба «Партизани», в рамках дела под стражу заключен зять Бериши Джамарбер Маллтези.

Следствие началось в 2020 году, когда глава МВД Албании Таулант Балла обвинил экс-премьера в том, что тот участвовал в процессе приватизации площадок и объектов ФК «Партизани», где позже появились многоэтажки, отмечает агентство. В обвинении прокуратуры заявлено, что Бериша использовал свое влияние на посту главы правительства, чтобы оказать давление «для завершения процедур приватизации в пользу других лиц, включая мужа его дочери». Кроме Бериши и его зятя Маллтези, по делу проходит застройщик Фатмир Бекташи, пишет Albanian Daily News.

Бывший премьер на пресс-конференции заявил, что считает обвинения в коррупции политическим и за ними, по его мнению, стоит нынешний глава правительства, лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. В прошлом экс-премьер выступал с резкой критикой главы правительства. Бериша называл Раму «самым коррумпированным премьер-министром Европы» и главой «первого и единственного в Европе наркогосударства».

Бериша в данный момент является депутатом и на него распространяется парламентский иммунитет от уголовного преследования. При этом специальный антикоррупционный суд уже запретил ему покидать страну и при необходимости собирается вызвать в суд. Бериша настаивает, что подобное решение не может быть принято без одобрения парламента.

Сали Берише 79 лет. Он был президентом Албании в 1992-1997 годах. С 2005-го по 2013-й Бериша возглавлял албанское правительство.

В 2021 году Бериша, его жена и дети попали под американские санкции, им был запрещен в въезд в США. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Бериша во время работы на посту премьера был замешан в коррупционных действия, причастен к незаконному присвоению государственных средств и совершал вмешательство в общественные процессы, в том числе использовал власть в корыстных целях. Бериша в 2022 году отвергал обвинения, а западные санкции называл необоснованными.