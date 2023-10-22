Прокуратура Албании обвинила в коррупции экс-премьера и его зятя
Прокуратура Албании обвинила в коррупции бывшего премьер-министра страны, главу оппозиционной Демократической партии
Сали Беришу, передает Bloomberg. Расследование касается приватизационной сделки с землей и объектами футбольного клуба «Партизани», в рамках дела под стражу заключен зять Бериши Джамарбер Маллтези.
Следствие началось в 2020 году, когда глава МВД Албании Таулант Балла обвинил экс-премьера в том, что тот участвовал в процессе приватизации площадок и объектов ФК «Партизани», где позже появились многоэтажки, отмечает агентство. В обвинении прокуратуры заявлено, что Бериша использовал свое влияние на посту главы правительства, чтобы оказать давление «для завершения процедур приватизации в пользу других лиц, включая мужа его дочери». Кроме Бериши и его зятя Маллтези, по делу проходит застройщик Фатмир Бекташи, пишет Albanian Daily News.
Бывший премьер на пресс-конференции заявил, что считает обвинения в коррупции политическим и за ними, по его мнению, стоит нынешний глава правительства, лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. В прошлом экс-премьер выступал с резкой критикой главы правительства. Бериша называл Раму «самым коррумпированным премьер-министром Европы» и главой «первого и единственного в Европе наркогосударства».
Бериша в данный момент является депутатом и на него распространяется парламентский иммунитет от уголовного преследования. При этом специальный антикоррупционный суд уже запретил ему покидать страну и при необходимости собирается вызвать в суд. Бериша настаивает, что подобное решение не может быть принято без одобрения парламента.
Сали Берише 79 лет. Он был президентом Албании в 1992-1997 годах. С 2005-го по 2013-й Бериша возглавлял албанское правительство.
В 2021 году Бериша, его жена и дети попали под американские санкции, им был запрещен в въезд в США. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Бериша во время работы на посту премьера был замешан в коррупционных действия, причастен к незаконному присвоению государственных средств и совершал вмешательство в общественные процессы, в том числе использовал власть в корыстных целях. Бериша в 2022 году отвергал обвинения, а западные санкции называл необоснованными.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности