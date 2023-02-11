Оппозиция потребовала отставки премьер-министра Албании

Сали Бериша (Фото: Florion Goga / Reuters)

Экс-президент Албании и бывший премьер страны, глава оппозиционной Демократической партии Албании Сали Бериша потребовал, чтобы действующий глава правительства Эди Рама ушел в отставку. Об этом он заявил выступая перед протестующими в Тиране, передает TVKlan.

В своем выступлении он назвал Эди Раму «самым коррумпированным премьер-министром Европы», и главой «первого и единственного в Европе наркогосударства».

«Сегодня Албания рассматривается как страна, где мафия и наркокартели отмывают деньги, полученные преступным путем.За последние два года импорт из Колумбии увеличился в 60 раз, чтобы превратить эту благословенную землю во вторую Колумбию для Европы», — сказал Бериша.

Он упомянул коррупционный скандал, связанный с экс-агентом ФБР США, главой нью-йоркского управления ведомства Чарльзом Макгонигалом, которого на родине обвинили незаконной передаче секретных данных в обмен на тысячи долларов албанской стороне.

Как отмечает Pena, Макгонигала заподозрили в получении $80 тыс. от бывшего агента албанских разведслужб в Нью-Йорке. По данным издания, он якобы получил средства в период, когда возглавлял нью-йоркское управление ведомства. Позднее он также сотрудничал с албанскими представителями, скрывая свою деятельность от ФБР. Американская сторона заподозрила экс-агента в сотрудничестве лично с Рамой.

Бериша обвинил албанского премьер-министра в усугублении отношений с Соединенными Штатами, которые назвал самым важным стратегическим партнером страны. Он заявил, что Рама своим поступком испортил имидж Албании и «опозорил» страну. Он сравнил случившееся с Уоергейтским скандалом и добавил, что оппозиция планирует провести еще одну акцию протеста 13 февраля.

По информации TV Klan, протесты в столице Албании продолжались около двух часов, в них приняли участие несколько тысяч человек, полиция никого не задерживала.

Албания с 2009 года является членом НАТО, как и Соединенные Штаты.