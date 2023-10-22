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Умер экс-депутат Госдумы и соавтор закона о национализации Пузановский

Умер экс-депутат Госдумы и автор закона о национализации Адриан Пузановский
Депутат Госдумы первых трех созывов Адриан Пузановский умер на 82-м году жизни. Он был разработчиком принятого, но затем отозванного законопроекта «О национализации», в котором предлагалось осуществлять ее на возмездной основе
Адриан Пузановский
Адриан Пузановский (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

В возрасте 81 года скончался бывший депутат Государственной думы, доктор экономических наук Адриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем телеграм-канале.

«Двадцать первого октября ушел из жизни Адриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной Думы. Мы вместе работали в «Народном депутате», он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек», — написал Неверов.

Пузановский родился 3 января 1942 года в Единецком районе Молдавской ССР. В 1965 году окончил Кишиневский госуниверситет имени В. И. Ленина. Он доктор экономических наук, возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте. В первый созыв Госдумы избран от движения «Достоинство и милосердие», во второй созыв — от Аграрной партии, в третьем был членом группы «Народный депутат».

Экс-депутат был одним из разработчиком законопроекта «О национализации», который в 2002 году был принят, но затем отозван на доработку. Согласно данному законопроекту, имущество может стать объектом национализации, если его закрепление в государственной собственности обеспечивает более эффективную и высокую степень надежности защиты интересов национальной безопасности и более устойчивый экономический рост народного хозяйства. Также в документе говорилось, что национализация должна осуществляться на возмездной основе. «Дума может создать комиссию независимых экспертов для уточнения размера возмещения. Выплата возмещения до 10 млрд руб. производится единовременно; выплата возмещения свыше 10 млрд руб. производится равными долями поквартально в течение года», — говорилось в тексте законопроекта.

Отзыв законопроекта объяснили тем, что документ противоречит Конституции, Гражданскому кодексу и ряду законов.

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