Госдума одобрила проект закона "О национализации"

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект "О национализации", предложенный парламентарием Адрианом Пузановским, входящим в группу "Народный депутат".

Согласно данному законопроекту, имущество может стать объектом национализации, если его закрепление в государственной собственности обеспечивает более эффективную и высокую степень надежности защиты интересов национальной безопасности и более устойчивый экономический рост народного хозяйства.

Помимо варианта Адриана Пузановского, Госдума сегодня рассматривала еще три варианта законопроекта о национализации, предложенные лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, председателем комиссии ГД по развитию ипотечного кредитования Иваном Грачевым и депутатом Василием Шандыбиным (КПРФ). Правительство РФ, а также думский комитет по собственности не поддержали ни один из представленных вариантов законопроекта. Как подчеркнул заместитель председателя комитета Анатолий Артемьев, они "не отвечают основополагающим нормам Конституции РФ". В свою очередь, представитель президента в Госдуме Александр Котенков предлагал не рассматривать данные законопроекты до появления правительственного варианта.

Однако депутаты не приняли эти возражения, и большинством голосов (239 при необходимом минимуме 226) одобрили проект Адриана Пузановского. В документе, в частности, говорится, что национализация имущества осуществляется на возмездной основе. Владелец имущества, подлежащего национализации, получает "быструю, эффективную и адекватную" компенсацию, а рыночная ценность имущества определяется независимым аудитом. Действие закона не будет распространяться на принудительное изъятие имущества, находящегося в частной собственности, в случаях реквизиции, конфискации и выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда.

Национализация имущества, принадлежащего иностранным инвесторам, осуществляется с соблюдением положений законодательства РФ об иностранных инвестициях и международных договорах России. Защита прав собственника национализируемого имущества осуществляется в соответствии с положениями гражданского законодательства РФ.

Что касается правительственного варианта законопроекта "О национализации", то он может поступить в Госдуму во втором квартале текущего года. Об этом сообщил сегодня председатель нижней палаты российского парламента Геннадий Селезнев.