 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Умер бывший глава «Народной партии» и депутат Госдумы Райков

Умер бывший глава «Народной партии» и депутат Госдумы Геннадий Райков
Райков — основатель «Народной партии», он возглавлял ее около трех лет, затем перешел в «Единую Россию». Был депутатом Думы с 1995-го по 2007 год, затем был членом ЦИК. До прихода в политику работал на заводах и был мэром Тюмени
Геннадий Райков
Геннадий Райков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

На 85-году жизни скончался бывший глава «Народной партии», экс-член ЦИК Геннадий Райков. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы от «Единой России», бывший зампред ЦИК Леонид Ивлев.

По его словам, Райков скоропостижно умер сегодня. Он вышел на прогулку, ему внезапно стало плохо, вызвали скорую, но к моменту ее приезда Райков скончался, уточнил Ивлев.

Райков был депутатом Думы с 1995-го по 2007-й, затем его назначили членом ЦИК. «Народную партию России» он создал в 2001 году из движения «Народный депутат». На учредительном съезде Райков говорил, что партия поддерживает политику президента Владимира Путина, поскольку предыдущие руководители — как СССР, так и России — создали для страны много проблем.

На выборах в Госдуму 2003 года НПР набрала 1,19% голосов и не прошла в парламент, ее члены, избранные по одномандатным округам, вошли во фракцию «Единая Россия», в том числе и сам Райков. В 2004-м его освободили от должности председателя партии, ее получил на тот момент тоже депутат Думы Геннадий Гудков (отец оппозиционера, экс-депутата Думы Дмитрия Гудкова, признанного Минюстом иноагентом). В дальнейшем НПР слилась со «Справедливой Россией».

В ЦИК Райков был главой совета директоров Федерального центра информатизации. В 2017-м комиссия упразднила эту должность.

Экс-депутат родился в Хабаровске 8 августа 1939 года. Затем он жил в Омске, окончил там местный машиностроительный институт и стал работать на Омском моторостроительном заводе имени Баранова. там он в 1962-м занял должность секретаря комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), уже через год стал секретарем Омского промышленного обкома ВЛКСМ.

На заводе Баранова Райков проработал до 1977 году, занимал руководящие должности. Оттуда он перешел в Тюменское моторостроительное производственное объединение имени 50-летия СССР, в том числе был его генеральным директором.

Читайте на РБК Pro
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Что изменится на рынке алмазов после запрета импорта странами G7
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Надежда тает. Почему России не поможет глобальное потепление

В 1990-1993 годах был председателем Тюменского городского Совета народных депутатов и главой администрации Тюмени. В последние два года до прихода в Думу был одним из руководителей «Тюменьнефтегазстроя» и шведской «Сибириан Вуд АВ».

Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Депутаты Госдума ЦИК
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 102,1 (+0,12) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 97 (+0,5) Инвестиции, 16:27
Хакеры атаковали систему бронирования билетов: повлияет ли это на полеты Бизнес, 22:00
ЦСКА впервые в сезоне одержал разгромную победу в КХЛ Спорт, 21:52
Путин проиндексировал на 5,5% зарплаты дипломатам Экономика, 21:43
На Крымском мосту на всю ночь перекрыли движение автомобилей Общество, 21:41
Путин встретился с ливийским фельдмаршалом Хафтаром Политика, 21:38
«Спартак» забросил пять шайб подряд и победил «Северсталь» Спорт, 21:30
Захарова назвала агрессией отправку в Литву двух самолетов AWACS Политика, 21:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Умер бывший глава «Народной партии» и депутат Госдумы Райков Политика, 21:10
Что Владимир Путин обсуждал с лидером самого молодого государства Политика, 21:05
Глава Курчатовского института предложил возобновить ядерные испытания Политика, 21:02
Глава Минздрава заявил о подъеме заболеваемости COVID-19 в России Общество, 21:02
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Греческий клуб объявил о переходе Алана Дзагоева Спорт, 20:54
ФНС задумалась об «окраске» теневых доходов Экономика, 20:51