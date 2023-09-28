Умер бывший глава «Народной партии» и депутат Госдумы Райков

Райков — основатель «Народной партии», он возглавлял ее около трех лет, затем перешел в «Единую Россию». Был депутатом Думы с 1995-го по 2007 год, затем был членом ЦИК. До прихода в политику работал на заводах и был мэром Тюмени

Геннадий Райков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

На 85-году жизни скончался бывший глава «Народной партии», экс-член ЦИК Геннадий Райков. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы от «Единой России», бывший зампред ЦИК Леонид Ивлев.

По его словам, Райков скоропостижно умер сегодня. Он вышел на прогулку, ему внезапно стало плохо, вызвали скорую, но к моменту ее приезда Райков скончался, уточнил Ивлев.

Райков был депутатом Думы с 1995-го по 2007-й, затем его назначили членом ЦИК. «Народную партию России» он создал в 2001 году из движения «Народный депутат». На учредительном съезде Райков говорил, что партия поддерживает политику президента Владимира Путина, поскольку предыдущие руководители — как СССР, так и России — создали для страны много проблем.

На выборах в Госдуму 2003 года НПР набрала 1,19% голосов и не прошла в парламент, ее члены, избранные по одномандатным округам, вошли во фракцию «Единая Россия», в том числе и сам Райков. В 2004-м его освободили от должности председателя партии, ее получил на тот момент тоже депутат Думы Геннадий Гудков (отец оппозиционера, экс-депутата Думы Дмитрия Гудкова, признанного Минюстом иноагентом). В дальнейшем НПР слилась со «Справедливой Россией».

В ЦИК Райков был главой совета директоров Федерального центра информатизации. В 2017-м комиссия упразднила эту должность.

Экс-депутат родился в Хабаровске 8 августа 1939 года. Затем он жил в Омске, окончил там местный машиностроительный институт и стал работать на Омском моторостроительном заводе имени Баранова. там он в 1962-м занял должность секретаря комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), уже через год стал секретарем Омского промышленного обкома ВЛКСМ.

На заводе Баранова Райков проработал до 1977 году, занимал руководящие должности. Оттуда он перешел в Тюменское моторостроительное производственное объединение имени 50-летия СССР, в том числе был его генеральным директором.

В 1990-1993 годах был председателем Тюменского городского Совета народных депутатов и главой администрации Тюмени. В последние два года до прихода в Думу был одним из руководителей «Тюменьнефтегазстроя» и шведской «Сибириан Вуд АВ».