Гутерриш заявил, что нельзя наказывать палестинцев за действия ХАМАС

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Атака, осуществленная ХАМАС 7 октября в отношении Израиля, не может быть поводом для коллективного наказания палестинцев. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите в Каире по урегулированию конфликта в сектора Газа.

«Мы не можем и не должны игнорировать более широкий контекст этих трагических событий — затянувшийся конфликт и 56 лет оккупации <...>, это ужасное нападение (7 октября боевиков ХАМАС. — РБК) не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа», — сказал он.

Генсек ООН выступил за немедленное прекращение огня и освобождение заложников.

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября и продолжается до сих пор. В ответ на вылазку боевиков в южный Израиль ЦАХАЛ начал массированные бомбардировки сектора Газа. В ходе вооруженного конфликта со стороны палестинцев погибли 4385 человек. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек.

Саммит прошел 21 октября. В нем приняли представители арабских и мусульманских стран, а также представители стран Запада. Россию на саммите представлял спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Представителей Израиля на саммит не пригласили, писало агентство Reuters. По итогам саммита стороны не смогли согласовать итоговое заявление.