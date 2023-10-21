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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Гутерриш заявил, что нельзя наказывать палестинцев за действия ХАМАС

Гутерриш: атака ХАМАС 7 октября не оправдывает смерти палестинцев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Атака, осуществленная ХАМАС 7 октября в отношении Израиля, не может быть поводом для коллективного наказания палестинцев. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите в Каире по урегулированию конфликта в сектора Газа.

«Мы не можем и не должны игнорировать более широкий контекст этих трагических событий — затянувшийся конфликт и 56 лет оккупации <...>, это ужасное нападение (7 октября боевиков ХАМАС. — РБК) не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа», — сказал он.

Генсек ООН выступил за немедленное прекращение огня и освобождение заложников.

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября и продолжается до сих пор. В ответ на вылазку боевиков в южный Израиль ЦАХАЛ начал массированные бомбардировки сектора Газа. В ходе вооруженного конфликта со стороны палестинцев погибли 4385 человек. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек.

Саммит прошел 21 октября. В нем приняли представители арабских и мусульманских стран, а также представители стран Запада. Россию на саммите представлял спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Представителей Израиля на саммит не пригласили, писало агентство Reuters. По итогам саммита стороны не смогли согласовать итоговое заявление.

Теги
ООН Антониу Гутерриш Израиль Палестина палестино-израильский конфликт Египет сектор Газа ХАМАС
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