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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ заявила об ударе по группе боевиков у границы с Ливаном

ЦАХАЛ заявила об ударе по террористической ячейке у границы с Ливаном
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила, что обнаружила террористическую ячейку, которая собиралась запустить противотанковые ракеты в направлении населенного пункта Шломи на севере страны, около границы с Ливаном.

«Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по ячейке до того, как террористам удалось осуществить атаку», — заявили военные. О какой группировке речь, не уточняется.

Как пишет Times of Israel, это уже четвертая группа боевиков за сутки, атакованная Израилем на юге Ливана.

Утром 21 октября ЦАХАЛ отчиталась об ударах по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла». Целями были военные комплексы и другая инфраструктура. Атака стала ответом на пуски ракет по Израилю.

После начала нового военного обострения между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем 7 октября страна не раз подвергалась обстрелам со стороны «Хезболлы». Израиль в ответ начал сам наносить удары по военным объектам ливанской группировки.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет войны, однако израильская сторона заявила, что «Хезболла» приняла решение присоединиться к боевым действиям.

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Теги
ЦАХАЛ Израиль Ливан Хезболла
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